Conozca la fecha límite del 20 de diciembre de 2026 para el pago de la segunda prima de servicios en Colombia. Guía completa sobre cálculos y obligatoriedad para empleadores domésticos.

Los empleadores en Colombia tienen como fecha límite el 20 de diciembre de 2026 para realizar el pago de la segunda cuota de la prima de servicios correspondiente al año 2026. Esta obligación legal es estricta y no distingue entre trabajadores de planta o temporales, abarcando específicamente a las personas que contratan empleadas domésticas, niñeras, cuidadores, conductores de servicio familiar y personal para fincas.

Alcance legal y obligaciones del empleador

La Ley 1788 de 2016 consolidó el reconocimiento de la prima de servicios como una prestación laboral fundamental, extendiendo expresamente este derecho a los trabajadores domésticos bajo las mismas condiciones que el resto de la fuerza laboral. Por consiguiente, contratar a una persona únicamente por días o con una jornada parcial no exime al empleador de esta responsabilidad financiera. El monto final de la prestación depende directamente del salario pactado y del tiempo efectivo laborado durante el segundo semestre.

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El beneficio cubre a quienes realizan labores de aseo, cocina, lavado y planchado, así como a quienes se dedican al cuidado de niños y adultos mayores. También se incluyen jardineros, trabajadores de fincas y conductores familiares. Es crucial determinar si existe una relación laboral vigente, ya que esta situación jurídica activa el derecho a recibir la prestación, independientemente de la frecuencia de la jornada de trabajo.

Fórmula de cálculo y base salarial

Para liquidar correctamente la prima de servicios de diciembre de 2026, se debe considerar el salario mensual de la trabajadora y el auxilio de transporte, este último únicamente si la persona tiene derecho legal a recibirlo. La fórmula establecida multiplica la suma del salario mensual más el auxilio de transporte por el número de días trabajados, dividiendo el resultado por 360. Si la empleada laboró durante los 180 días completos del semestre, el pago equivale exactamente a la mitad de la base salarial utilizada para el cálculo.

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En casos donde la jornada comienza después de julio o termina antes de diciembre, el pago se ajusta proporcionalmente al tiempo trabajado. Por ejemplo, para una empleada doméstica que percibe el salario mínimo mensual de 2026, fijado en $1.750.905, y cuenta con el auxilio de transporte de $249.095, la base para liquidar la prestación asciende a $2.000.000. Si la trabajadora completó los 180 días del semestre, el cálculo resultante es de $1.000.000 como monto final de la prima.

Consideraciones para jornadas parciales y días

Las trabajadoras domésticas que prestan servicios uno o varios días a la semana mantienen su derecho a la prima de servicios, aunque el cálculo se torna más específico. El empleador debe determinar la remuneración mensual correspondiente a la frecuencia de servicios y sumar el auxilio de transporte proporcional si corresponde. Con esta base actualizada, se aplica la misma fórmula de liquidación según los días laborados reales durante el semestre.

Es importante notar que una trabajadora que ofrece sus servicios dos días a la semana no recibirá el mismo valor absoluto que una empleada de tiempo completo. El valor se ajusta rigurosamente a su remuneración y al tiempo dedicado. Esta proporcionalidad garantiza equidad en el cumplimiento de la norma, asegurando que cada aporte se refleje en la prestación correspondiente sin generar excedentes ni déficits en el pago.

Consecuencias del incumplimiento y registro

Los empleadores deben conservar un registro detallado de los días laborados y de los pagos realizados para respaldar la liquidación ante cualquier inspección o reclamo. No pagar la prima dentro del plazo establecido, que vence el 20 de diciembre de 2026, puede desencadenar reclamaciones laborales y consecuencias legales significativas. Las multas, demandas y indemnizaciones se aplican a aquellos que incumplan esta fecha límite sin justa causa.

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La naturaleza del vínculo contractual es el factor determinante para aplicar este pago. Si se trata de una relación laboral genuina, el derecho a la prima es inalienable. En contraste, un contrato de prestación de servicios independiente y auténtico no genera automáticamente esta obligación, a menos que se demuestre que se trata de un encubrimiento de una relación laboral subordinada. La transparencia en el registro es la mejor defensa ante posibles auditorías futuras.