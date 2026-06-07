Fechas de vacaciones escolares en Colombia para 2026: todo lo que debe saber

Conozca las fechas oficiales del receso escolar de mitad de año para colegios oficiales y privados en Colombia, incluyendo variaciones regionales y recomendaciones para planificar las vacaciones.

Las instituciones educativas en Colombia ya tienen definidas las fechas oficiales para el receso escolar de mitad de año de 2026. Este periodo de descanso, que miles de familias esperan para planificar viajes y actividades recreativas, comenzará el 22 de junio y se extenderá hasta el 6 de julio en la mayoría de los colegios oficiales que operan bajo calendario A. No obstante, las fechas pueden presentar variaciones dependiendo de la región, el tipo de institución (oficial o privada) y las decisiones autónomas de cada colegio.

Es importante que padres y estudiantes consulten con sus respectivas instituciones para confirmar el cronograma exacto, ya que algunas entidades territoriales certificadas tienen la facultad de realizar ajustes por factores climáticos o necesidades locales. En el caso de los colegios privados, aunque muchos optan por alinearse con el calendario oficial, tienen autonomía para definir sus propias vacaciones siempre que cumplan con las semanas mínimas de trabajo exigidas por el Ministerio de Educación Nacional.

Por ejemplo, en ciudades como Cali, algunas instituciones privadas han programado las vacaciones del 15 de junio al 5 de julio, mientras que en Bogotá y Medellín es común que se mantengan las fechas generales. Esta flexibilidad permite a los colegios adaptarse a sus necesidades académicas, pero también genera dudas entre las familias que organizan actividades con antelación. Por eso, se recomienda verificar el calendario específico de cada institución con suficiente tiempo.

Además de las fechas generales, es importante considerar que en Colombia existen dos calendarios escolares principales: el calendario A, que va de enero a noviembre y es el más común, y el calendario B, que va de agosto a junio y es utilizado principalmente en colegios privados de élite o internacionales. Para el calendario B, las vacaciones de mitad de año suelen tener lugar en diciembre y enero, coincidiendo con la temporada navideña.

Sin embargo, la mayoría de los estudiantes del país siguen el calendario A, por lo que las fechas mencionadas (22 de junio al 6 de julio) son las de mayor relevancia a nivel nacional. Las entidades territoriales certificadas pueden modificar estas fechas según sus realidades locales. Por ejemplo, en departamentos con temporada de lluvias intensa o con eventos culturales importantes, se pueden adelantar o retrasar las vacaciones.

Así mismo, los colegios privados tienen la libertad de ajustar su calendario, siempre y cuando cumplan con las 40 semanas lectivas anuales exigidas por la ley. Esta autonomía ha llevado a que algunas instituciones privadas comiencen las vacaciones una semana antes o las extiendan unos días más, lo que puede generar confusiones entre las familias que tienen hijos en diferentes colegios.

Por ello, se recomienda mantener una comunicación constante con la institución educativa y consultar el calendario académico publicado en sus sitios web oficiales. Finalmente, las vacaciones escolares de mitad de año son una excelente oportunidad para que los niños y jóvenes disfruten de tiempo libre, participen en actividades extracurriculares, viajen con sus familias o simplemente descansen. En Colombia, destinos turísticos como Santa Marta, Cartagena, el Eje Cafetero y San Andrés suelen recibir un gran número de visitantes durante estas fechas.

Asimismo, las ciudades ofrecen opciones culturales, deportivas y recreativas para quienes prefieran quedarse en casa. Es importante que los padres planifiquen con anticipación y tengan en cuenta las restricciones de movilidad o las medidas de seguridad que puedan estar vigentes. En conclusión, conocer las fechas exactas de las vacaciones escolares permite una mejor organización familiar y garantiza que tanto estudiantes como padres puedan aprovechar al máximo este merecido descanso





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