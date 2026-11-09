Fedegán acepta auditoría al FNG con rigor

Fedegán accede a la revisión del FNG exigida por el ministro Indalecio Dangond, pidiendo transparencia y resaltando informes positivos de la Contraloría.

Fedegán acepta la auditoría del Fondo Nacional del Ganado anunciada por Indalecio Dangond. José Félix Lafaurie exige rigor en la investigación.

Aceptación con condiciones de auditoría

La Federación Nacional de Ganaderos de Colombia ha expresado su disposición para colaborar plenamente con la auditoría forense ordenada por el Gobierno nacional. José Félix Lafaurie, quien ejerce el cargo de presidente ejecutivo de Fedegán, confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades competentes. Este anuncio se produce en un momento de alta tensión institucional, específicamente después del episodio ocurrido el pasado 3 de noviembre. Durante ese encuentro, se discutieron abiertamente el futuro de la ganadería colombiana y las diferencias estructurales entre el gremio y el jefe de la cartera agropecuaria.

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La decisión de la Federación no implica una sumisión pasiva, sino una estrategia de transparencia activa. Lafaurie enfatizó que la entrega de documentos es un deber institucional, pero también una oportunidad para demostrar la integridad de la gestión financiera. El presidente ejecutivo aseguró que no hay obstáculos internos para facilitar el trabajo de los auditores, siempre que estos respeten los procesos legales establecidos.

Disputa sobre control presupuestal

El principal punto de conflicto gira en torno a la participación del Ministerio de Agricultura en las decisiones financieras. Lafaurie detalló que el artículo octavo de la norma reguladora establece que la aprobación de recursos requiere el voto favorable del ministro. Indalecio Dangond, como titular de dicha cartera, preside el organismo encargado de estos fondos. Esta estructura jerárquica ha generado fricciones sobre quién tiene la autoridad final para dirigir la política de gastos del sector.

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Fedegán argumenta que esta dinámica política puede interferir con la autonomía administrativa del fondo. La federación sostiene que su rol como administradora del Fondo Nacional del Ganado debe ser respetado sin ingerencias externas directas. Lafaurie afirmó que esta separación de poderes es fundamental para garantizar la eficiencia y la objetividad en la gestión de los recursos parafiscales.

Historial de auditorías favorables

Para respaldar su posición, José Félix Lafaurie utilizó antecedentes históricos de evaluación de gestión. La Contraloría General de la República realiza auditorías anuales a los fondos parafiscales agropecuarios de manera sistemática. Lafaurie recordó que la Federación ya ha enfrentado revisiones similares en el pasado, incluyendo períodos administrativos anteriores bajo gobiernos distintos.

Durante la administración de Juan Manuel Santos, cuando Indalecio Dangond asesoraba al entonces ministro Aurelio Iragorri, se presentaron situaciones comparables. También se mencionó una auditoría externa contratada por el expresidente del Ministerio de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar. A pesar de estas revisiones constantes, los resultados han sido mayoritariamente positivos. La Contraloría calificó la gestión de la Federación durante 2013 con 89 puntos sobre 100.

Transparencia y gestión técnica

La transparencia informativa es otro pilar de la defensa presentada por el gremio ganadero. Fedegán publica dos veces al año los denominados Cuadernos Ganaderos para mantener a los productores informados. Estas publicaciones detallan los presupuestos ejecutados y la gestión específica del Fondo Nacional del Ganado.

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Los documentos cubren áreas clave como la protección sanitaria, la apertura de mercados internacionales y el acompañamiento técnico. Lafaurie destacó la trayectoria de Jaime Rafael Daza Almendrales, representante legal del FNG y secretario general de Fedegán. Según el comunicado oficial, durante su gestión no se han presentado hallazgos con responsabilidad fiscal. El dirigente insistió en que los resultados de la nueva auditoría deben ser públicos y los procedimientos, claros.