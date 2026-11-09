Fedegán asegura cooperación total con auditoría del FNG ordenada por Dangond

Fedegán reafirma su disposición para entregar información a la auditoría forense del Fondo Nacional del Ganado solicitada por Indalecio Dangond el 3 de noviembre, destacando controles previos de la Contraloría.

El gremio ganadero Fedegán reafirmó este lunes su total disposición para colaborar con la auditoría forense solicitada por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, dirigida al Fondo Nacional del Ganado (FNG). Este compromiso de transparencia fue comunicado por el presidente ejecutivo del gremio, José Félix Lafaurie Rivera, en respuesta a la orden emitida el martes 3 de noviembre.

Cooperación y controles de la Contraloría General

En su comunicado oficial, Fedegán subraya que la entidad ya está sujeta a revisiones anuales por parte de la Contraloría General de la República. Esta entidad gubernamental audita sistemáticamente todos los fondos parafiscales del sector agropecuario. Por lo tanto, el gremio considera que sus procesos contables ya cuentan con la supervisión fiscal requerida por el Estado.

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La organización destaca que administra el Fondo Nacional del Ganado bajo un contrato con el Estado colombiano. Este marco legal establece mecanismos claros de rendición de cuentas que han sido verificados previamente por las entidades de control fiscal competentes.

Gestión presupuestal y aprobación de la Junta Directiva

Fedegán recordó que el Ministerio de Agricultura participa activamente en la aprobación del presupuesto anual del FNG. Según el artículo octavo de la normativa vigente, el plan anual de inversiones y gastos debe ser aprobado por la Junta Directiva del FNG.

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Este proceso requiere el voto a favor por parte del ministro de Agricultura para su validación. Lafaurie Rivera indicó que esta estructura garantiza que los recursos del fondo se utilizan conforme a las directrices gubernamentales. La presencia del ministro en la aprobación presupuestal elimina dudas sobre la supervisión ministerial previa a la auditoría.

Tensión con el ministro y respaldo institucional

El anuncio de la auditoría surge tras un encuentro donde Dangond cuestionó a Lafaurie Rivera sobre la gestión de los recursos del Fondo. Durante ese mismo intercambio, el ministro exigió al ejecutivo de Fedegán abandonar una reunión con representantes de organizaciones agropecuarias.

Además de pedir la auditoría al FNG, Dangond anunció su voluntad de realizar procedimientos similares a la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz). Ante estas medidas, la junta directiva de Fedegán expresó su respaldo total a José Félix Lafaurie Rivera.

El comunicado oficial de Fedegán estableció que las diferencias de criterio no justifican descalificaciones personales. La organización sostuvo que la exclusión de representantes legítimos del sector productivo va en contra del respeto institucional. Este respeto se presenta como una condición esencial para el ejercicio democrático de las relaciones entre el gremio y el Estado.

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Antecedentes históricos y resultados de auditorías pasadas

Fedegán puso sobre la mesa el contexto histórico de la relación entre el gremio y el Ministerio durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En ese periodo, también se sometió a una auditoría bajo la solicitud del entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar.

Los resultados de aquellos exámenes fueron presentados por la federación como un indicio de solidez administrativa. La Contraloría otorgó 89 puntos sobre 100 en términos de gestión general. Además, el fideicomiso recibió una calificación perfecta de 100 sobre 100 en lo concerniente a la cuestión financiera.

Estos antecedentes sirven a Fedegán para argumentar la eficiencia de su gestión actual. La organización mantiene que la auditoría forense solicitada por Dangond no debe restar credibilidad a los controles ya existentes. La entrega de información se enmarca en el cumplimiento legal y no en una admisión de irregularidades.