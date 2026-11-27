La junta directiva de Fedegán justifica la presencia de Iván Cepeda en Valledupar como protocolo, reafirmando el diálogo con el gobierno de Abelardo de la Espriella para proteger al sector ganadero.

La Junta Directiva de la Federación Colombia na de Ganaderos emitió un comunicado el viernes 27 de noviembre para respaldar el trato institucional brindado al senador Iván Cepeda durante el 41.º Congreso Nacional de Ganaderos en Valledupar. Este respaldo surge como respuesta a la intensa tormenta política desatada por una fotografía donde el senador aparece junto al presidente ejecutivo del gremio, José Félix Lafaurie, quien ha sido fuertemente criticado por el presidente Abelardo de la Espriella.

Protocolo institucional y respuesta oficial

En su declaración pública, la directiva gremial aclaró que la invitación para asistir al evento se extendió formalmente a todos los congresistas de la República. Según Fedegán, la presencia de Iván Cepeda respondió estrictamente al protocolo establecido para dignidades de esa investidura, independientemente de las divergencias políticas que puedan existir entre el sector rural y ciertos actores del Congreso.

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El pronunciamiento oficial se publicó horas después de que las imágenes del encuentro entre José Félix Lafaurie y Iván Cepeda, quienes conversaban sonrientes, provocaran el rechazo inmediato del mandatario. El presidente Abelardo de la Espriella calificó este encuentro como una forma de complicidad política y desconoció al dirigente ganadero como interlocutor válido en las discusiones sobre el campo colombiano.

Defensa del diálogo y precedentes históricos

Frente a la controversia, la Junta reconoció el malestar de un sector significativo del gremio, indicando que comprende la reacción de algunos ganaderos. Señalaron que, a la luz de la violencia que han padecido muchas familias rurales, no se sintieron cómodos con la presencia del senador, lo que generó tensiones internas dentro de la organización.

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Para justificar su postura, la dirección de Fedegán recordó que el diálogo con sectores opuestos cuenta con precedentes avalados por las mismas bases del sector. Hace cuatro años, el propio Congreso Nacional de Ganaderos le solicitó a José Félix Lafaurie integrar la delegación del Gobierno en las conversaciones de paz con el ELN, una tarea en la que los delegados le pidieron continuar dos años después.

Asimismo, durante esa administración anterior, el gremio suscribió un acuerdo de tierras con el fin de defender el carácter voluntario de las ventas y el derecho de cada propietario a decidir sobre su finca. Estos antecedentes sirven para ilustrar la postura de Fedegán sobre la necesidad de mantener canales abiertos con diferentes gobiernos y actores políticos.

Impacto real y propuesta para las mesas de trabajo

La Junta enfatizó que el sector rural conoce de primera mano las consecuencias destructivas de la polarización política. Las familias del campo son testigos del costo del sectarismo, una experiencia que lleva a la organización a cuidar la posibilidad de conversar con quienes piensan distinto. Defienden con franqueza sus convicciones, entendiendo la independencia de Fedegán en su relación con el Gobierno y las distintas corrientes del Congreso.

El texto finalizó con un mensaje directo al Ejecutivo, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, cuya presencia en el congreso de Valledupar estuvo ausente debido a las tensiones con distintos gremios. Fedegán propuso que en el diálogo participen también los comités y asociaciones que los ganaderos han constituido para representarlos.

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Con ello, la Junta Directiva reiteró su voluntad de trabajar junto al Gobierno para proteger la vida de las familias rurales, enfrentar la extorsión, defender la legítima propiedad privada y mejorar las condiciones para producir en el campo. Esta postura busca estabilizar las relaciones institucionales y priorizar la seguridad de los productores sobre las disputas políticas.