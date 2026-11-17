José Félix Lafaurie solicita a la Contraloría evaluar el concurso MADR-CM-005-2026 de $658.8 millones por riesgos en la gestión del FNG.

El proceso del Ministerio de Agricultura para contratar una auditoría forense a la administración de los recursos del Fondo Nacional del Ganado (FNG) abrió un nuevo frente de controversia entre el Gobierno y José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos ( Fedegán).

El dirigente gremial solicitó a la Contraloría General de la República evaluar la posibilidad de ejercer vigilancia fiscal preventiva y concomitante sobre el concurso de méritos MADR-CM-005-2026, mediante el cual la cartera agropecuaria busca contratar una consultoría especializada por $658,8 millones.

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Controversia sobre el plazo de ejecución

La revisión tiene como propósito examinar la gestión contractual, financiera, contable, patrimonial y administrativa del Fondo Nacional del Ganado durante las vigencias 2024 y 2025.

El alcance contempla análisis de registros y operaciones, visitas regionales, identificación y cuantificación de posibles irregularidades y elaboración de dictámenes con soporte probatorio.

En la comunicación dirigida al contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, Lafaurie no cuestionó la facultad del Ministerio para supervisar la administración de los recursos ni su posibilidad de contratar servicios especializados.

Sin embargo, advirtió sobre posibles deficiencias en la planeación del proceso y riesgos de ineficiencia en el uso de los recursos públicos.

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Uno de sus principales reparos tiene que ver con el tiempo disponible para desarrollar la consultoría.

Según expuso, el contrato tendría como fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de 2026, pese a que todavía deben cumplirse las etapas de selección, adjudicación y perfeccionamiento contractual.

Para Lafaurie, ese calendario genera dudas sobre la posibilidad de completar una auditoría de semejante alcance en el tiempo previsto, particularmente por las verificaciones documentales, las visitas regionales, el análisis de evidencias y la elaboración de conclusiones técnicamente sustentadas.

El presidente de Fedegán considera que el plazo debe analizarse frente al principio de economía establecido en la Ley 80 de 1993 y las obligaciones de planeación de la contratación estatal.

Su preocupación es que el Estado termine destinando $658,8 millones a productos incompletos o que no alcancen la calidad y utilidad esperadas.

Exigencias técnicas y marco normativo

Las observaciones también apuntan a las exigencias técnicas de la auditoría.

Lafaurie pidió revisar cuál será el marco normativo y profesional aplicable a los distintos componentes de la consultoría, teniendo en cuenta las disposiciones que regulan la auditoría contable y financiera, el aseguramiento de información, la ética profesional y los procedimientos para garantizar la confiabilidad de las evidencias.

En la carta advirtió: "Esta circunstancia plantea interrogantes razonables sobre la viabilidad material de realizar, dentro del tiempo disponible, una auditoría de semejante complejidad".

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En ese sentido, señaló que una firma privada contratada para desarrollar este trabajo debe cumplir condiciones de independencia técnica, rigor profesional y sustentación probatoria.

También advirtió que una consultoría del Ministerio no puede confundirse con las funciones de control fiscal que corresponden constitucionalmente a la Contraloría.

Observaciones de la veeduría ciudadana

Otro de los puntos expuestos en la solicitud está relacionado con las condiciones de participación y selección de los proponentes.

El dirigente gremial citó observaciones formuladas el 10 de noviembre por la Veeduría Ciudadana Somos Antioquia (VESAN) al proyecto de pliego de condiciones, los estudios previos y el anexo técnico del concurso.

De acuerdo con lo señalado en la comunicación, la veeduría advirtió posibles problemas de planeación, restricciones a la pluralidad de oferentes, exigencias particulares de experiencia y dificultades para ejecutar todas las actividades dentro del plazo establecido.

Lafaurie pidió que estos señalamientos sean evaluados, sin presentarlos como irregularidades demostradas, especialmente para establecer si los requisitos exigidos son proporcionales y permiten una selección adecuada del contratista.

En ese sentido, sostuvo: "La contratación de una firma privada para auditar recursos públicos no puede traducirse en una disminución de las exigencias de rigor profesional, independencia técnica y sustentación probatoria".

Defensa de la gestión gremial

En su defensa de la gestión de Fedegán, el presidente ejecutivo también recordó que la entidad, como administradora del Fondo Nacional del Ganado, ha sido objeto de auditorías de la Contraloría, cuyos resultados, según afirmó, han sido favorables y están consignados en informes oficiales.

Esta disputa marca un punto de inflexión en las relaciones institucionales, donde la transparencia financiera se enfrenta a la urgencia operativa de los procesos de contratación pública.