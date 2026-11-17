La Federación Colombiana de Ganaderos solicita a la Procuraduría y Contraloría vigilar el concurso MADR-CM-005-2026 para auditar el FNG. El proceso compromete 658 millones de pesos.

La Federación Colombiana de Ganaderos ( FEDEGÁN) ha iniciado un proceso formal para solicitar la intervención preventiva de los principales organismos de control del Estado sobre un importante concurso de contratación pública. José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo del gremio ganadero, envió comunicaciones oficiales a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para exigir garantías de transparencia en el proceso de auditoría del Fondo Nacional del Ganado (FNG). La acción busca proteger el patrimonio público ante posibles riesgos fiscales y deficiencias técnicas identificadas en los pliegos del Ministerio de Agricultura.

Solicitud Formal de Intervención Preventiva

José Félix Lafaurie Rivera presentó dos comunicaciones oficiales dirigidas a las instancias de vigilancia estatal con el propósito explícito de alertar sobre irregularidades potenciales en la selección de la firma que revisará la gestión del FNG. Estas solicitudes, identificadas como PE-01124-2026 y PE-01128-2026, fueron entregadas respectivamente el 11 y 12 de noviembre de 2026. El dirigente gremial argumenta que la contratación debe responder estrictamente a criterios de economía, planeación rigurosa y transparencia, evitando que el proceso se convierta en un riesgo para los recursos administrados por el fondo ganadero nacional.

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Detalles Técnicos del Concurso de Méritos

El objeto de la intervención preventiva es el concurso de méritos identificado oficialmente como MADR-CM-005-2026, un proceso mediante el cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural busca contratar servicios especializados. La entidad estatal pretende adjudicar una consultoría forense con un presupuesto total de 658.865.400 pesos colombianos. Este monto financiero se destina exclusivamente a la revisión integral de la gestión contractual, financiera, contable y administrativa del Fondo Nacional del Ganado, abarcando un periodo específico correspondiente a las vigencias presupuestales 2024 y 2025. La magnitud de la inversión y la amplitud del alcance temporal han generado la preocupación central del sector agropecuario.

Posicionamiento Frente a las Observaciones Externas

La posición de FEDEGÁN se basa parcialmente en los reparos técnicos formulados previamente por la Veeduría Ciudadana Somos Antioquia (VESAN), entidad que emitió el Oficio n.º 030 el 10 de noviembre de 2026. En dicha comunicación, la organización ciudadana señaló posibles restricciones a la libre competencia, concentración de puntajes en el pliego de condiciones y requisitos profesionales excesivamente específicos que podrían limitar la participación de consultoras idóneas. Lafaurie Rivera aclaró que su gremio no considera estas observaciones como pruebas definitivas de irregularidades, pero insiste en que los argumentos planteados por VESAN merecen una valoración preventiva urgente por parte del Ministerio Público antes de que el Ministerio proceda con la adjudicación final del contrato.

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Riesgos Fiscales y Protección del Patrimonio Público

En la carta dirigida al contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas, FEDEGÁN solicitó específicamente una vigilancia fiscal especial, preventiva y concomitante al concurso de méritos. El enfoque principal de esta solicitud es la protección de los recursos públicos y el estricto cumplimiento del principio de economía en la administración estatal. El gremio considera que la ejecución de la consultoría forense implica riesgos significativos si no se garantizan los plazos adecuados para su desarrollo y si los requisitos técnicos no permiten una evaluación integral de las administraciones anteriores. La intervención busca asegurar que el dinero público se utilice eficientemente para generar resultados verificables sobre la gestión pasada.

Próximos Pasos y Garantías de Transparencia

José Félix Lafaurie Rivera enfatizó que FEDEGÁN no pretende impedir la realización de las auditorías ni desconocer las facultades constitucionales del Ministerio de Agricultura para revisar sus fondos. Por el contrario, la solicitud de vigilancia a la Procuraduría General de la Nación, dirigida al procurador general Gregorio Eljach Pacheco, tiene como objetivo garantizar que el proceso de selección y ejecución del contrato responda exclusivamente al interés público. El gremio exige que se eliminen las dudas sobre las condiciones técnicas del pliego y que se establezcan mecanismos claros que permitan a los ciudadanos y entidades de control verificar la imparcialidad del proceso. La respuesta de los organismos de control determinará si se modifican los términos del concurso para asegurar una auditoría forense efectiva y transparente sobre el Fondo Nacional del Ganado.