Once cartas de comités ganaderos en Colombia respaldan a Fedegán y solicitan que la auditoría del FNG por MinAgricultura sea judicial y respete la presunción de inocencia.

Entre el 6 y el 12 de noviembre, once entidades gremiales de ganaderos en Colombia emitieron comunicados conjuntos para apoyar la posición de Fedegán ante la auditoría anunciada por el Ministerio de Agricultura. Estas cartas, firmadas por organizaciones desde lugares tan distantes como Puerto Asís en el Putumayo y Fonseca en La Guajira, buscan consolidar una posición unificada frente al Gobierno nacional. Los documentos están dirigidos a la Federación Colombiana de Ganaderos, a su presidente ejecutivo José Félix Lafaurie Rivera y a Jaime Daza Almendrales, representante legal del Fondo Nacional del Ganado (FNG). Este movimiento surge como respuesta directa a la reunión del 3 de noviembre en Bogotá entre el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y la cúpula del gremio, donde se confirmó el escrutinio externo.

Origen de la Auditoría Forense al FNG

La reunión entre el ministro Indalecio Dangond y la dirección de Fedegán sirvió como el detonante inmediato para la movilización del sector. Durante dicho encuentro, Dangond anunció una auditoría integral, independiente y con enfoque forense al FNG, un fondo alimentado por aportes obligatorios de los productores y administrado por Fedegán bajo contrato con el Estado. El objetivo del Ministerio es investigar posibles sobrecostos, pagos injustificados, gastos sin soporte y conflictos de interés en la recaudación, administración e inversión de estos recursos. El funcionario dejó claro que en su cartera no habrá recursos intocables ni administraciones por encima del control, una afirmación que ha generado una reacción defensiva en el sector ganadero.

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Respuesta Territorial y Sostenimiento Gremial

La mayoría de las firmas corresponden a comités municipales y departamentales, que conforman la red territorial de la federación, demostrando que el respaldo proviene de la base del gremio. El Caribe tiene el mayor peso con seis de las once cartas provenientes de Bolívar, Cesar y La Guajira. En Bolívar firmaron el Comité Departamental de Ganaderos (CDGB) con José Daniel Castillo Flórez y la Corporación Cebuista con Miguel Eduardo Torres Badin desde Cartagena, además del Comité de Arjona con Carlos Alberto Tinoco Mass. En Cesar, la Cooperativa Ganadera del Sur (Cooganasur) habló por los productores de Pailitas, Tamalameque, La Gloria, Pelaya y El Bajo, firmada por Jorge Tulio Gómez Cifuentes. En La Guajira, el Comité Departamental con Larry C. Movil Cujia y seis organizaciones de Fonseca, San Juan del Cesar, Maicao, Dibulla, Distracción y Riohacha, junto al Comité de San Juan del Cesar presidido por José Domingo Cuello Daza.

En otras regiones, la Federación de Ganaderos de Santander (Fedegasán) se pronunció desde Bucaramanga el 6 de noviembre por decisión de su junta directiva. En el Huila, la Asociación de Ganaderos del Centro del Huila (Asogacentro) en Garzón, liderada por Marita Silva Vargas, también emitió su comunicado. Tolima tuvo la participación del Comité de Ganaderos de Purificación y el Sur del Tolima, con la firma de cinco miembros de su junta directiva. El Eje Cafetero respondió mediante un comunicado conjunto firmado por Giovani Galindo Tijaro del Comité de Ganaderos del Quindío, Daniel Ángel Jaramillo de Codegar en Risaralda, y Luciano Jaramillo Mejía de Cogancaldas en Caldas. Putumayo contó con el Comité Municipal de Puerto Asís (Coganasís) con Liderman Salazar Cárdenas y la Corporación Ganadera del Putumayo (Cogamayo) con Diego Orozco Gómez. A esta lista se suman pronunciamientos de Arauca, Casanare, Caquetá y Nariño, además de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Bajo Cauca y Alto San Jorge (Asogauca) en Antioquia con sede en Caucasia.

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Exigencia de Debido Proceso y Legalidad

Las cartas no solicitan detener la auditoría ni la rechazan en su totalidad, sino que exigen garantías sobre la forma en que se realice y el respeto a la independencia del gremio. Los reclamos se agrupan en cuatro frentes, siendo el primero la auditoría sí, pero sin condena anticipada. Asogacentro resumió esta posición afirmando que consideran legítimas las auditorías si tienen independencia, rigor y garantías, advirtiendo que el anuncio no debe equivaler a una condena. El Comité de Purificación y el sur del Tolima utilizó una fórmula casi idéntica, mientras que la Corporación Cebuista de Bolívar pidió respetar el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de buena fe. Asimismo, se reclama evitar juicios que afecten injustamente la reputación de las personas y el trabajo de las organizaciones.

Los ganaderos de San Juan del Cesar recuerdan que el FNG se rige por la Ley 89 de 1993 y que cada plan de inversión se aprueba con participación del Ministerio de Agricultura bajo vigilancia fiscal. Piden que la revisión se haga sin estigmatizar a un gremio. Un punto crucial es la frase Fedegán no es una dependencia de ningún gobierno, que aparece literalmente en las cartas de Asogacentro, Purificación y Cooganasur. Esta reivindicación busca separar la gestión administrativa del control político directo, asegurando que la entidad mantenga su autonomía operativa mientras cumple con sus obligaciones contractuales y legales ante el Estado.