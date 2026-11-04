Fedegán respalda a Lafaurie tras enfrentamiento con el ministro Dangond

La junta directiva de Fedegán defendió la autonomía del gremio y rechazó las descalificaciones del ministro Dangond durante una reunión sobre cadenas ganaderas.

La junta directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos emitió un comunicado oficial el miércoles 4 de noviembre para expresar su pleno respaldo al presidente ejecutivo José Félix Lafaurie. Esta decisión surge como respuesta directa al tenso enfrentamiento que tuvo lugar el día anterior entre Lafaurie y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. La organización gremial rechazó categoricamente la solicitud del funcionario gubernamental para que el líder agropecuario abandonara la sala de reuniones. La entidad subrayó que las discrepancias de política pública nunca justifican las descalificaciones personales ni la exclusión de actores legítimos del diálogo social.

El conflicto institucional con el ministro Dangond

El incidente central ocurrió durante una convocatoria del Ministerio de Agricultura destinada a tratar asuntos críticos de las cadenas cárnica y láctea. Según los testimonios de los participantes y un audio revelado de la discusión, el ministro Dangond cuestionó severamente la gestión actual del gremio. El jefe de la cartera estatal le dijo a Lafaurie que se retirara del recinto bajo la amenaza de ser echado. Lafaurie se negó a cumplir la orden, argumentando firmemente que la reunión se desarrollaba en una oficina pública y que tenía derecho a permanecer. El intercambio verbal escaló cuando el ministro insistió en que el encuentro concluiría inmediatamente si el dirigente no abandonaba el lugar.

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Discusión sobre recursos y auditorías gubernamentales

Un punto focal de alta tensión fue la administración de recursos financieros por parte del gremio ganadero. El ministro Dangond cuestionó el gasto de cerca de un billón de pesos y exigió saber dónde se encontraba ese capital. Ante estas preguntas, el jefe de la cartera anunció la implementación de auditorías oficiales tanto para la Federación Colombiana de Ganaderos como para la Federación Colombiana de Arroceros. El secretario general del Ministerio, Manuel Alejandro Pretelt, confirmó que los pliegos para auditar a Fedegán ya habían sido publicados. Sin embargo, indicó que los documentos necesarios para auditar a Fedearroz aún se encontraban pendientes de emisión.

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Defensa de la autonomía y gestión de fondos

Frente a estas acusaciones, la junta directiva defendió rigurosamente la administración de los recursos parafiscales del sector ganadero. La entidad reconoció la labor de Jaime Rafael Daza Almendrales como representante legal del Fondo Nacional del Ganado. Fedegán señaló que estos recursos están sometidos a la estricta vigilancia de la Contraloría General de la República. La organización rechazó cualquier intento de descalificar la administración de dichos fondos sin fundamentos debidamente acreditados. No obstante, manifestaron su disposición a revisar propuestas que fortalezcan la productividad y la asistencia técnica en el campo.

Continuidad en el liderazgo de José Félix Lafaurie

El pronunciamiento oficial también ratificó la confianza en José Félix Lafaurie, quien ha liderado la presidencia ejecutiva durante más de dos décadas. La junta destacó su contribución en sanidad animal, ganadería sostenible y apertura de mercados internacionales. Fedegán aclaró que la concertación con el Estado no implica renunciar a las posiciones propias de los productores. El gremio recordó que su responsabilidad principal es representar legítimamente a sus afiliados y expresar discrepancias cuando sea necesario. Esta postura se suma a otras controversias recientes del ministro Dangond con figuras como Iván Cepeda y César Pachón.