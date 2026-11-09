Fedegán respalda auditoría al FNG tras conflicto con el ministro Dangond

Fedegán acepta la revisión forense del FNG iniciada por el Ministerio de Agricultura. La Federación Colombiana de Ganaderos garantiza transparencia y acceso a la documentación administrativa.

La tensión entre el sector agropecuario y el Gobierno nacional alcanzó un punto de inflexión al anunciar el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, una auditoría forense dirigida al Fondo Nacional del Ganado (FNG). Esta medida busca revisar exhaustivamente la gestión de los recursos parafiscales administrados por el gremio ganadero más importante del país. La intención del Ejecutivo es transparentar el uso de los fondos que financian actividades sanitarias y de desarrollo para el sector vacuno.

Fedegán acepta revisión y garantiza transparencia

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) respondió de manera constructiva a la decisión del gobierno, asegurando que colaborará plenamente con los organismos de control. José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, declaró que la revisión es bienvenida y que la organización entregará toda la información requerida sin reservas. Este anuncio busca desactivar el conflicto abierto que surgió anteriormente y demostrar la voluntad de la federación de operar con los más altos estándares de integridad.

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Lafaurie enfatizó que Fedegán ha suministrado información de manera permanente a las autoridades de vigilancia y control. La federación reafirmó su compromiso de continuar con esta práctica de transparencia. La actitud del gremio busca contrarrestar las críticas anteriores y presentar una imagen de responsabilidad frente a la administración de los dineros públicos que recauda a través de sus contribuciones.

Antecedentes del conflicto y enfrentamiento el 3 de noviembre

El anuncio de la auditoría se produce poco después de un fuerte enfrentamiento personal y político entre Dangond y Lafaurie. El pasado 3 de noviembre, durante una reunión en el Ministerio de Agricultura, el ministro cuestionó la gestión del gremio y le pidió a su presidente que abandonara las instalaciones. Este incidente marcó un deterioro significativo en las relaciones institucionales entre la cartera agropecuaria y la dirigencia ganadera.

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Lafaurie sostuvo que las organizaciones que administran recursos públicos o parafiscales tienen la obligación ineludible de rendir cuentas. El dirigente argumentó que la transparencia no comienza con anuncios públicos, sino que se demuestra con documentos, actuaciones y resultados tangibles. Su posición se basa en el principio de que la gestión de fondos privados pero de destino público debe estar sujeta al escrutinio riguroso de las autoridades competentes.

Marco legal y roles del Ministerio de Agricultura en la gestión

Para respaldar su posición, Lafaurie recordó que Fedegán administra el Fondo Nacional del Ganado mediante un contrato con el Estado. Debe cumplir las destinaciones establecidas en la Ley 89 de 1993, norma que regula aspectos clave de la actividad ganadera en Colombia. Un punto crítico de la discusión gira en torno a la estructura de gobierno del fondo y la participación del Ministerio en las decisiones.

En particular, se mencionó el artículo octavo de la Ley 89 de 1993. Esta norma establece que el plan anual de inversiones y gastos del fondo debe ser aprobado por su junta directiva. Este proceso requiere el voto favorable del ministro de Agricultura, quien además preside dicho organismo. Lafaurie argumentó que esto significa que el propio MinAgricultura participa en las decisiones presupuestales cuya ejecución ahora anuncia que examinará, lo que plantea un conflicto de interés potencial en la auditoría.

Historial de auditorías y resultados favorables de la Contraloría

El presidente ejecutivo de Fedegán recordó que no es la primera vez que la organización enfrenta cuestionamientos. La Contraloría General de la República realiza auditorías todos los años sobre la gestión de los fondos. Lafaurie mencionó antecedentes de revisiones durante gobiernos anteriores, incluyendo el periodo de Juan Manuel Santos, cuando Indalecio Dangond se desempeñaba como asesor de Aurelio Iragorri. También recordó que el entonces ministro, Juan Camilo Restrepo Salazar, contrató una auditoría externa que generó numerosos titulares.

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Sin embargo, Lafaurie destacó los resultados positivos de las evaluaciones de la Contraloría. Según su columna, la gestión de Fedegán durante 2013 recibió una calificación de 89 puntos sobre 100. El componente financiero obtuvo la máxima puntuación posible: 100 sobre 100. Posteriormente, en la revisión correspondiente a 2015, el organismo de control emitió un concepto favorable. La entidad auditora otorgó una opinión sin salvedades sobre los estados financieros de la federación en ese ejercicio.

Cuadernos Ganaderos y transparencia con los productores

Un argumento adicional expuesto por el dirigente es la publicación de los denominados Cuadernos Ganaderos. Se trata de dos revistas que la federación elabora cada año y entrega directamente a los productores en sus fincas durante los ciclos de vacunación. Estas publicaciones circulan dos veces al año y contienen información detallada sobre los presupuestos ejecutados. Los documentos reflejan los resultados de la gestión de Fedegán como administradora del Fondo Nacional del Ganado.

De acuerdo con el líder gremial, los documentos detallan actividades clave como la vacunación contra la fiebre aftosa. También incluyen información sobre la protección sanitaria, la apertura de mercados internacionales y el acompañamiento técnico. Lafaurie sostuvo que estos informes permiten a los productores conocer el trabajo realizado con los recursos administrados por la federación. Considera que los resultados de esa gestión deben tenerse en cuenta en medio de los actuales cuestionamientos políticos y administrativos.