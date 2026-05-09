Federación Iraní de Fútbol confirma participación en el Mundial 2026 y exige condiciones ante guerra en Oriente Medio

La Federación Iraní de Fútbol confirmó este sábado 9 de mayo que su selección participará en el Mundial que comenzará en un mes, pero exigió a los países organizadores (Estados Unidos, México y Canadá) que acepten sus condiciones en un contexto de guerra en Oriente Medio. La presencia de Irán en el torneo ha estado en el aire desde el estallido de la guerra en Oriente Medio en febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel. La Ffiri tiene diez condiciones para asistir al torneo, buscando garantías sobre el trato que recibirá la delegación. Estas condiciones incluyen la concesión de visados y el respeto al personal de la selección, a la bandera del equipo y a su himno nacional durante el torneo, así como la exigencia de una alta seguridad en los aeropuertos, los hoteles y las rutas hacia los estadios donde jugarán.

La Federación Iraní de Fútbol confirmó este sábado 9 de mayo que su selección participará en el Mundial que comenzará en un mes, exigiendo a los países organizadores (Estados Unidos, México y Canadá) que acepten sus condiciones en un contexto de guerra en Oriente Medio.

El presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (Ffiri), Mehdi Taj, declaró este viernes a la televisión estatal que Teherán tiene diez condiciones para asistir al torneo, buscando garantías sobre el trato que recibirá la delegación. Estas condiciones incluyen la concesión de visados y el respeto al personal de la selección, a la bandera del equipo y a su himno nacional durante el torneo, así como la exigencia de una alta seguridad en los aeropuertos, los hoteles y las rutas hacia los estadios donde jugarán





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