La Federación Colombiana de Enfermedades Huérfanas denuncia la persistencia de barreras de acceso a tratamientos y el incremento de fallecimientos entre pacientes con enfermedades raras afiliados a Nueva EPS, solicitando la atención integral y la continuidad de los servicios médicos.

La Federación Colombiana de Enfermedades Huérfanas (FECOER) se ha trasladado a la última página de la agenda nacional con una denuncia sobre las continuas barreras que enfrentan los pacientes afiliados a Nueva EPS para acceder a tratamientos esenciales, medicamentos y la atención integral que sus patologías de alta complejidad exigen.

El vocero Diego Gil expuso en un comunicado que, a pesar de las medidas que el Gobierno Nacional ha propuesto, la protección del Estado hacia personas con enfermedades raras sigue siendo inadecuada y que las políticas actuales no han conseguido resolver los problemas de atención que han mermado la salud de miles de usuarios. Con urgencia señaló que el panorama es alarmante y que la persistencia de la falta de acceso está generando un deterioro progresivo en la condición de salud de los afectados, incrementando la mortalidad entre esta población vulnerable.

Asimismo, denunció que las reuniones de seguimiento con el interventor y representantes de la Nueva EPS no se están llevando a cabo de manera efectiva, y que los compromisos asumidos carecen de impacto real en los pacientes. Entre los datos que respalda la denuncia se incluye la cifra de cerca de diecisiete mil pacientes con enfermedades raras que están afiliados a Nueva EPS y que, según FECOER, requieren atención integral, seguimiento especializado y continuidad de tratamientos para evitar complicaciones graves.

La organización también informó que en los últimos meses se han remitido 27 casos críticos a la entidad con el fin de lograr soluciones urgentes. No obstante, la respuesta efectiva se limitaría a apenas el once de los casos presentados, lo que evidencia la insuficiencia de la respuesta institucional.

En la misma línea, el organismo señala que la Nueva EPS, a pesar de no concentrar la mayor cantidad de pacientes diagnosticados con estas patologías, registra la cifra más alta de fallecimientos entre los afiliados a las distintas empresas de salud del país. En cuanto a la mortalidad, la Federación manifestó que durante el año 2025 se registraron 522 muertes entre los pacientes con enfermedades raras afiliados a Nueva EPS.

Entre enero y mayo de 2026 ya se dieron 237 fallecimientos, cifra que posiciona a la entidad en la columna más crítica de la lista de EPS nacionales. Feches presenta estos números como una crisis silenciosa que necesita de la intervención urgente tanto del interventor como de la Superintendencia Nacional de Salud para imponer medidas concretas que garantizen la continuidad de los tratamientos y la entrega de respuestas verificables para cada paciente.

Facciativamente, FECOER exige que la Nueva EPS, el interventor y la Superintendencia cumplan con lo que ya se comprometieron a hacer: resolver los casos críticos, garantizar la continuidad de los tratamientos y entregar respuestas verificables paciente por paciente. La organización destaca que el acceso a medicamentos, la continuidad de los tratamientos y la prestación oportuna de los servicios médicos son derechos humanos que el Estado debe proteger de manera eficaz.

Las familias, los pacientes y sus representantes siguen recurriendo a peticiones, quejas, reclamos y acciones de tutela para reclamar la garantía de sus derechos, y la federación mantiene la posición de que la respuesta institucional permanece insuficiente frente a la complejidad de los casos y la urgencia de las necesidades de estos pacientes





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