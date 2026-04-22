Federico Gutiérrez cancela evento sobre el M-19 en Medellín reafirmando su rechazo a grupos armados

El alcalde de Medellín prohibió la presentación de un libro sobre el M-19 en una biblioteca pública, argumentando que no se debe permitir la apología al terrorismo en espacios estatales.

El alcalde de Medellín , Federico Gutiérrez , ha tomado una postura contundente frente a la realización de un evento académico que buscaba analizar la trayectoria política del grupo guerrillero M-19 en las instalaciones de la Biblioteca Pública Piloto. A través de sus canales oficiales de comunicación, el mandatario local fue enfático al declarar que en la capital antioqueña no tendrá cabida ninguna forma de apología al terrorismo.

Según Gutiérrez, la administración distrital no puede permitir que espacios públicos sean utilizados para idealizar o presentar bajo un lente romántico el actuar de grupos que, durante décadas, sembraron el dolor, el miedo y la muerte en el territorio nacional. La decisión de cancelar la presentación del libro, escrito por el sociólogo Jaime Rafael Nieto López, se fundamenta en una postura política que busca evitar la revictimización de los afectados por el conflicto armado interno en Colombia. En su argumentación, el alcalde cuestionó severamente la naturaleza del evento y la pertinencia de realizarlo en un recinto financiado con recursos del Estado. De acuerdo con el mandatario, el M-19 no debe ser recordado bajo una narrativa que pretenda blanquear sus acciones violentas, subrayando que su administración tiene la responsabilidad ética de proteger la memoria histórica de las víctimas. Además de los argumentos ideológicos, el Gobierno local señaló que el evento no contaba con las autorizaciones administrativas necesarias para desarrollarse en la Biblioteca Pública Piloto, argumentando que se incumplieron los protocolos de uso de espacios culturales. Esta intervención ha generado un intenso debate en la esfera pública sobre los límites entre la libertad de cátedra, el ejercicio académico y las facultades de censura o control por parte de las autoridades locales en escenarios de propiedad municipal. La controversia también toca fibras sobre la autonomía universitaria y el papel de las entidades culturales en la construcción de pensamiento crítico. Mientras sectores cercanos a la administración respaldan la medida al considerar que es un acto de respeto hacia la institucionalidad y los sobrevivientes de la violencia guerrillera, diversos colectivos académicos y defensores de los derechos humanos han manifestado su preocupación ante lo que denominan una censura directa a la investigación histórica. Según estas voces críticas, la cancelación sienta un precedente peligroso donde la línea entre el análisis académico de los fenómenos políticos y la apología delictiva se vuelve difusa, dejando al criterio exclusivo del mandatario de turno qué temas son aptos para ser discutidos en los espacios de debate ciudadano de Medellín. El caso sigue siendo motivo de análisis jurídico y político en la ciudad





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