Federico Gutiérrez ordena vigilancia total sobre la liberación de Juan Carlos Mesa

El alcalde de Medellín ordena vigilancia permanente sobre la liberación de Juan Carlos Mesa Vallejo, líder de La Oficina, tras cumplir 90 por ciento de condena.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha ordenado una vigilancia exhaustiva y permanente sobre la liberación inminente de Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como alias Tom. Este destacado líder criminal de La Oficina saldrá en libertad condicional tras haber cumplido más del 90 por ciento de su pena en la prisión La Picota de Bogotá. El mandatario municipal exigió a la Policía, el Ejército, la Fiscalía y los organismos de inteligencia mantener un seguimiento estricto de cada movimiento del cabecilla.

Contexto Judicial y Condicionales de Libertad

Juan Carlos Mesa Vallejo, fundador de la banda Los Chatas, quedará libre entre este viernes y el sábado tras una resolución judicial. Su salida se enmarca en un periodo de prueba de diez meses que debe cumplir estrictamente. Aunque originalmente su liberación estaba proyectada para entre 2030 y 2031, obtuvo rebajas significativas por buen comportamiento, trabajo y estudio en el centro penitenciario. La liberación ocurre apenas días después del traslado de Mesa desde un penal en el Valle de Aburrá hacia La Picota.

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Estructura Criminal e Influencia en el Valle de Aburrá

La Oficina y Los Chatas han sido históricamente estructuras criminales con fuerte presencia en Bello y otros municipios del Valle de Aburrá. Durante su primer mandato, Gutiérrez impulsó la persecución directa contra Mesa Vallejo, quien fue capturado el 9 de diciembre de 2017 en El Peñol, Antioquia. En aquel operativo, las fuerzas del orden incautaron 14.000 dólares, más de 96 millones de pesos y armamento pesado. Su captura marcó un punto de inflexión en la seguridad regional.

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Posiciones de las Autoridades y Opiniones Públicas

El concejal Andrés Felipe Tobón, quien fue secretario de Seguridad durante la captura, cuestionó públicamente la decisión que permitió la salida anticipada del narcotraficante. Tobón afirmó que la norma actual es insuficiente para sancionar a los cabecillas de mayor jerarquía. Por otro lado, el Gobierno nacional ha mantenido un diálogo con estos grupos. Mesa Vallejo participó activamente en la mesa de paz urbana durante el gobierno de Gustavo Petro y asistió al acto público en La Alpujarra en junio de 2025.

Impacto Inmediato y Estrategias de Seguridad

Las autoridades de Medellín y del Valle de Aburrá se mantienen en máxima alerta ante cualquier señal de actividad criminal. Se espera que las estructuras delictivas intenten recuperar el control territorial perdido durante la detención de Mesa. La vigilancia aérea y terrestre se intensificará en las zonas clave donde operaban históricamente. El cumplimiento de las condiciones de libertad será monitoreado de cerca por las fiscalías locales.