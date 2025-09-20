Federico Gutiérrez Responde a Acusaciones de Alias 'Douglas' y Critica el 'Tarimazo'

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, niega las acusaciones de 'Douglas' sobre su educación y critica la reunión de Gustavo Petro con criminales, conocida como el 'Tarimazo'. El Consejo de Estado acepta demanda contra senadora Isabel Zuleta por supuesto tráfico de influencias en el mismo evento.

El alcalde de Medellín , Federico Gutiérrez , ha respondido a las recientes declaraciones de alias ' Douglas ', exjefe de La Oficina, quien afirmó que el alcalde fue educado con dinero proveniente del narcotráfico . Ante esta acusación, Gutiérrez respondió con firmeza, señalando que ' Douglas ' es la misma persona que lo amenazaba hace unas semanas y que, en la actualidad, se ha convertido en el “mejor amigo de Petro y su gente”.

El alcalde enfatizó la ardua labor de sus padres en su educación y la de sus hermanas: “Con mucho esfuerzo me educaron mis padres, a mis hermanas y a mí. Mi papá y mi Mamá, que ya no están entre nosotros, siempre nos dijeron: la mayor herencia es la educación. Eso hicieron con mucho esfuerzo”. Gutiérrez destacó la importancia de la educación recibida, contrastándola con las acusaciones de 'Douglas'. Además de refutar las acusaciones, el alcalde ha aprovechado la oportunidad para referirse al evento conocido como el 'Tarimazo', donde nueve cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá se reunieron con el presidente de la República, Gustavo Petro, en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra en Medellín. Gutiérrez describió este encuentro como una manifestación del “pacto de la picota, traducido en la llamada Paz Total de Petro con los peores criminales”. El alcalde criticó que este encuentro se consolidara con el 'Tarimazo' en Medellín, con los jefes de las bandas que fueron capturados durante su anterior administración y que, según él, intentaron asesinarlo. Gutiérrez afirmó que este tipo de acciones fueron utilizadas para ganar las elecciones presidenciales y, ahora, para atacar a sus opositores con mentiras. El alcalde concluyó con una declaración contundente: “Ya pronto se acabará la horrible noche. Seguiré combatiendo a todos los criminales, incluyendo a Petro. En esa tarima están los peores bandidos de Colombia”.\En otras noticias relacionadas con este acto público, el Consejo de Estado aceptó una demanda de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Zuleta. El demandante, un ciudadano, alega que la senadora incurrió en tráfico de influencias durante el 'Tarimazo' liderado por el presidente Petro. El abogado William Francisco Quintero Villareal presentó la denuncia ante el Consejo de Estado, solicitando la pérdida de investidura de la senadora Isabel Zuleta. Según el ciudadano, la senadora del Pacto Histórico por Antioquia habría utilizado su cargo y su cercanía con el gobierno de Gustavo Petro para obtener beneficios políticos, buscando su reelección y favoreciendo al presidente. Esta denuncia pone de manifiesto las posibles implicaciones legales y éticas del evento, que ha generado controversia y debate en la esfera política.\La respuesta del alcalde Gutiérrez y la demanda contra la senadora Zuleta reflejan las tensiones políticas y las acusaciones cruzadas que han surgido a raíz del 'Tarimazo'. El evento, que involucró la reunión entre el presidente Petro y líderes criminales, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición y ha generado interrogantes sobre la estrategia de “Paz Total” del gobierno. La postura del alcalde Gutiérrez, quien fue un fuerte opositor a las estructuras criminales, se contrapone a la política de Petro, aumentando la polarización política y los señalamientos. La situación pone de manifiesto la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por el estado de derecho en la gestión pública. El desarrollo de los acontecimientos y las investigaciones determinarán las consecuencias legales y políticas de este polémico encuentro





