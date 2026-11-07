Federico Gutiérrez vigila a Juan Carlos Mesa Vallejo por libertad condicional

El alcalde de Medellín ordena vigilancia a Juan Carlos Mesa Vallejo al obtener libertad condicional en la cárcel La Picota, Bogotá.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha ordenado a las fuerzas de seguridad del país, incluyendo a la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de inteligencia, mantener una vigilancia estricta sobre Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como Juan Carlos Mesa Vallejo alias 'Tom' o alias ' Carlos Chata'. Esta instrucción surge tras la confirmación de que el líder criminal saldría de la cárcel La Picota en Bogotá durante la transición entre el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre de 2025, fecha en la que se haría efectiva su libertad condicional.

La decisión se materializó el jueves cuando una notificación oficial llegó a la sede de La Picota, donde Juan Carlos Mesa Vallejo se encontraba recluido desde el 10 de agosto de 2025. Este documento, fundamentado en el Auto Interlocutorio 2411, instruye al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que proceda con su excarcelación inmediata. El beneficio de libertad condicional se ha otorgado por un periodo de prueba que dura 10 meses y 2 días, reconociendo que Juan Carlos Mesa Vallejo ya ha cumplido el 93,7% de su condena de 13 años de prisión.

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Crímenes y estructura criminal de Mesa Vallejo

Las condenas que motivan esta salida anticipada incluyen delitos graves como concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas. Juan Carlos Mesa Vallejo, capturado en diciembre de 2017 en el municipio de El Peñol, Antioquia, es considerado uno de los máximos líderes de la confederación conocida como La Oficina y fungió como exnegociador para la paz total. Como fundador de Los Chatas, la banda más poderosa de Bello, controló una red criminal con presencia en el Oriente antioqueño, el norte del Valle de Aburrá, Medellín, Caldas e Itagüí.

Las estructuras criminales bajo el mando de Juan Carlos Mesa Vallejo se dedicaban a actividades delictivas de alta complejidad, incluyendo narcotráfico, extorsión sistemática, sicariato, urbanización ilegal de lotes, corrupción de servidores públicos, minería ilegal y lavado de activos. Su perfil lo convirtió en uno de los criminales más buscados a nivel internacional por la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la cual llegó a ofrecer 2 millones de dólares por su captura.

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Posiciones políticas y críticas a la justicia

Federico Gutiérrez expresó ante los medios de comunicación que, si bien entiende que un juez determinó la viabilidad legal de la libertad condicional, considera que Juan Carlos Mesa Vallejo debería haber permanecido recluido. El mandatario advirtió que si el exlíder criminal intenta delinquir nuevamente, las autoridades están preparadas para actuar con firmeza, criticando al mismo tiempo un sistema judicial que frecuentemente permite a criminales pagar penas breves por delitos como homicidio, desplazamiento forzado, reclutamiento infantil y lavado de activos.

Andrés Tobón, actual concejal de Medellín y quien fuera secretario de Seguridad en 2017, también emitió una fuerte crítica hacia la decisión judicial. Tobón recordó que bajo las órdenes directas de Gutiérrez, se logró capturar a Juan Carlos Mesa Vallejo cuando este controlaba cerca del 70% de las estructuras armadas en el Valle de Aburrá. El concejal insistió en que la sanción social por los daños causados a cientos de miles de personas debería ser eterna y que, si detectan reincidencia, la justicia debe volver a ponerlo en la mira para su captura inmediata.

Impacto en la negociación de paz y contexto regional

La eventual libertad de Juan Carlos Mesa Vallejo reabre el debate sobre las negociaciones de paz con las bandas urbanas del Valle de Aburrá llevadas a cabo durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Mesa Vallejo actuó como uno de los principales voceros de estas organizaciones en la mesa de negociación que se instaló en la cárcel de Itagüí. Su participación incluyó el evento conocido como el tarimazo de La Alpujarra, el 21 de junio de 2025, donde el expresidente Petro y su gabinete estrecharon la mano de jefes de bandas en un acto ampliamente rechazado por la oposición política y las autoridades locales de Medellín.

Este caso no es aislado, ya que se ha confirmado que otro de los principales socios de Juan Carlos Mesa Vallejo, Iván Darío Suárez Muñoz, conocido como Iván Darío Suárez Muñoz alias 'Iván el Barbado' o alias 'Barbas', obtuvo su libertad condicional desde el 30 de octubre de 2025. Esta serie de excarcelaciones pone en tensión la seguridad regional y reactiva los mecanismos de seguimiento establecidos por las autoridades de Medellín para monitorear la actividad de estas estructuras en la actualidad.