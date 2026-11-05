Fedesarrollo analiza Ley de Rescate Fiscal y alertas sobre empleo

Fedesarrollo evalúa la Ley de Rescate Fiscal presentada por el Gobierno el 29 de octubre. El centro de estudios destaca medidas para reducir el déficit, pero advierte sobre impactos en el empleo formal y la carga tributaria.

Fedesarrollo emitió un análisis detallado sobre la Ley de Rescate Fiscal presentada por el Gobierno al Congreso, destacando su potencial para corregir el déficit fiscal y sus riesgos para el empleo formal. El centro de estudios respalda el enfoque integral del proyecto para controlar el gasto público y ampliar el recaudo del IVA, aunque solicita revisión de componentes clave como los aportes a la nómina y el Régimen Unificado de Grandes Inversiones ( RUGE) para proteger la distribución de cargas tributarias.

Diagnóstico de la crisis fiscal y riesgos económicos

El diagnóstico de Fedesarrollo se fundamenta en el deterioro sostenido de las finanzas públicas en Colombia durante los últimos años. El centro de estudios señala que el aumento del déficit primario del Gobierno, la desaceleración del crecimiento del PIB y el incremento de la tasa de interés real de la deuda pública crean un escenario vulnerable.

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Según Fedesarrollo, si el contexto externo no mejora significativamente en los próximos años, estos factores podrían provocar un crecimiento persistente de la deuda nacional. Esta dinámica podría llevar al país a una situación de insostenibilidad fiscal que tendría consecuencias graves más allá de las cuentas del Estado.

Una crisis fiscal de esta magnitud podría generar ajustes abruptos en las variables fiscales, afectando directamente el bienestar de la población. Las consecuencias económicas incluirían menores niveles de producción, mayor inflación, aumento del desempleo, incremento de la pobreza e inestabilidad financiera generalizada.

Medidas de gasto y reforma del IVA para recaudar

El Gobierno radicó el proyecto de ley el pasado 29 de octubre, consolidando medidas sobre gastos, ingresos, institucionalidad fiscal y manejo de activos del Gobierno Nacional. En materia de gasto, la iniciativa propone reducir recursos destinados a servicios personales, adquisición de bienes y servicios, y transferencias corrientes.

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La propuesta también plantea racionalizar otros rubros mediante cambios en la reglamentación de las vigencias futuras. Además, busca permitir un mayor endeudamiento de los entes territoriales para disminuir su demanda de recursos a la Nación y aliviar la presión fiscal central.

Sobre el IVA, Fedesarrollo señala que Colombia tiene numerosos productos que no pagan la tarifa general del 19 %, lo que representa un menor recaudo cercano al 6 % del PIB. Este sacrificio fiscal es importante considerando que el déficit que preocupa al Gobierno equivale al 9 % del PIB.

Una parte considerable de esos beneficios tributarios se concentra en los sectores de mayores ingresos. Por eso, Fedesarrollo considera que ampliar el número de productos gravados con la tarifa general del 19 %, acompañado de mecanismos de devolución y compensación, permitiría aumentar el recaudo cerca de 1 % del PIB sin afectar a los hogares más pobres.

Equidad en el impuesto de renta y posición institucional

Fedesarrollo respalda el aumento de la contribución de las personas naturales al sostenimiento del Estado bajo criterios de equidad y progresividad. El centro de estudios señala que Colombia tiene una concentración atípicamente alta de la carga del impuesto de renta en las empresas.

La iniciativa del Gobierno busca incrementar el aporte de las personas naturales en cerca de 0,6 % del PIB, según estimaciones del Ministerio de Hacienda. Con este cambio se busca equilibrar la participación de las personas naturales y jurídicas en el financiamiento público del país.

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De acuerdo con el análisis, el 30 % de los hogares con mayores ingresos aumentaría su participación en el financiamiento público. Este ajuste se alinea con las prácticas de economías comparables para asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

La propuesta del Gobierno, según el análisis, es cautelosa y puede servir como piloto para implementar devoluciones personalizadas con un límite. No obstante, Fedesarrollo recomienda explorar mecanismos que permitan reemplazar esas devoluciones por exclusiones del pago del impuesto.

Puntos de revisión: RUGE y carga de la nómina

Fedesarrollo pide al Congreso revisar dos componentes específicos de la Ley de Rescate Fiscal debido a la preocupación por sus efectos sobre el empleo formal. Uno de estos puntos es el aumento de los aportes a la nómina, lo que podría afectar la rentabilidad empresarial.

El otro aspecto de atención especial es el Régimen Unificado de Grandes Inversiones (RUGE). Aunque la iniciativa incluye cambios en el diseño y funcionamiento de la regla fiscal, Fedesarrollo insiste en la necesidad de evaluar cuidadosamente estas medidas.

Un punto de revisión crítica es la propuesta de revertir parcialmente la reforma que desde 2014 redujo los costos no salariales de determinados grupos de trabajadores. Esta reversión podría tener implicaciones significativas en la dinámica laboral y la formalización del empleo.

La Ley de Rescate Fiscal presenta elementos que podrían contribuir a corregir el déficit fiscal, pero también contiene medidas que generan preocupación por sus efectos sobre el empleo formal y la distribución de las cargas tributarias, concluyendo Fedesarrollo en su reporte.