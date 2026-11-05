Fedesarrollo respalda reforma fiscal colombiana con condiciones clave

Fedesarrollo avala la reforma fiscal del Gobierno Nacional por el deterioro financiero, pero advierte sobre riesgos en contratación formal e incentivos a grandes empresas.

Fedesarrollo ha emitido un respaldo técnico a la propuesta de reforma fiscal presentada por el Gobierno Nacional en Colombia, reconociendo la urgencia de las medidas para estabilizar las finanzas públicas. Esta posición se fundamenta en el deterioro acumulado de las cuentas del Estado, evidenciado por un aumento significativo del déficit primario y una desaceleración del crecimiento económico que exige acciones correctivas inmediatas. La entidad académica señaló explícitamente que la inacción podría derivar en un crecimiento persistente de la deuda soberana, afectando directamente la inflación, el empleo y la estabilidad financiera del país.

Justificación del deterioro financiero público

La entidad de estudios económicos publicó su pronunciamiento el 4 de noviembre, detallando que la subida de las tasas de interés reales de la deuda pública ha complicado el escenario fiscal existente. Fedesarrollo explicó que las finanzas públicas requieren un ajuste de magnitud similar al proyecto radicado por el Ejecutivo el 29 de octubre, el cual aborda simultáneamente la administración de activos estatales y la regla fiscal.

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Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, ha destacado que la propuesta busca modificar tanto los ingresos tributarios como el gasto público de manera integral. La entidad consideró que mantener las condiciones actuales sin reformas estructurales pondría en riesgo la sostenibilidad macroeconómica a mediano plazo, por lo que identificó la necesidad de mejorar la recaudación para cubrir los déficits actuales.

Propuestas sobre el Impuesto sobre las Ventas

Fedesarrollo destacó que las modificaciones al Impuesto sobre las Ventas (IVA) representan una oportunidad para incrementar los ingresos del Gobierno en aproximadamente un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB). Actualmente, las exclusiones y tratamientos diferenciados a la tarifa general del 19% generan un menor recaudo cercano al 6% del PIB, cifra que resulta insuficiente frente al déficit fiscal que alcanza el 9% del PIB según los análisis de la entidad.

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La entidad propuso ampliar la base gravada con la tarifa general, pero sugirió implementar mecanismos de devolución y compensación específicos para los hogares vulnerables. Fedesarrollo recomendó estudiar alternativas que permitan a los hogares de menores ingresos no pagar inicialmente el impuesto, en lugar de recibir una devolución posterior, para proteger de manera más inmediata el poder adquisitivo de los sectores más pobres.

Ajustes al Impuesto de Renta y personas naturales

En el ámbito del Impuesto de Renta, las estimaciones del Ministerio de Hacienda citadas por Fedesarrollo indican que las modificaciones propuestas para las personas naturales permitirían aumentar el recaudo en aproximadamente 0,6% del PIB. La entidad explicó que Colombia mantiene una concentración histórica de la carga tributaria en las empresas, y que esta propuesta busca equilibrar la participación, haciendo que el 30% de los hogares con mayores ingresos incremente su contribución.

Este enfoque busca corregir la distorsión actual donde el peso recaudatorio recae desproporcionadamente sobre el sector corporativo, distribuyendo la carga fiscal de manera más justa entre los contribuyentes individuales de altos ingresos y el resto de la sociedad.

Advertencias sobre costos laborales y empresas

A pesar del respaldo general, Fedesarrollo identificó dos aspectos críticos que requieren revisión urgente en el Congreso: el aumento de los aportes parafiscales y las contribuciones a la salud asociadas a la nómina. Esta medida implicaría revertir parcialmente una reforma aplicada desde 2014 destinada a reducir los costos no salariales de determinados trabajadores, lo que podría elevar los costos de contratación y afectar negativamente los incentivos para generar empleo formal.

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La entidad sostuvo que encarecer el trabajo asalariado formal perpetúa los altos niveles de trabajo por cuenta propia en negocios de menos de 5 personas, sectores detrás de los bajos niveles de productividad, la pobreza y la desigualdad. Como solución, Fedesarrollo planteó buscar fuentes alternativas de financiación, como gravar con impuesto de renta los ingresos pensionales, para evitar mayores cargas sobre el empleo formal.

Además, se cuestionó el Régimen Único de Grandes Empresas (RUGE), que contempla depreciación acelerada de activos y tarifas reducidas para nuevas inversiones. Aunque una reducción gradual de la tarifa empresarial podría mejorar el sector productivo, Fedesarrollo advirtió que establecer tratamientos preferenciales para compañías específicas distorsiona la competencia y debe ser evaluado con cautela.