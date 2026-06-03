Fedesoft reconoce el ejercicio democrático en las elecciones de Colombia

La Federación Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas (Fedesoft) ha reconocido el ejercicio democrático liderado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por el registrador nacional, Hernán Penagos, en las elecciones de Colombia.

La Federación Colombia na de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas ( Fedesoft ) reconoció el ejercicio democrático liderado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por el registrador nacional, Hernán Penagos, que garantizó unas elecciones pacíficas, ordenadas y con amplias garantías.

Destacaron especialmente la capacidad institucional y técnica que permitió entregar resultados preliminares de forma ágil, así como los esfuerzos realizados durante los últimos meses para fortalecer la seguridad, trazabilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que soporta el proceso electoral. Además, reiteraron la confianza en el sistema electoral, al contener auditorías especializadas, protocolos de ciberseguridad, mecanismos de control y procesos de verificación permanentes rigurosos.

La presidenta de Fedesoft, Ximena Duque, destacó la importancia de reconocer el valor de la tecnología, el talento digital y los mecanismos de verificación que permiten garantizar procesos electorales seguros, auditables y confiables para todos los colombianos. El escrutinio judicial coincide en un 99,98% con el preconteo, por lo que se debe acudir a los hechos ya presentados.

Fedesoft hizo un llamado a preservar la confianza en las instituciones y a permitir que las autoridades competentes continúen desarrollando las etapas previstas por la ley electoral colombiana. La fortaleza de una democracia no solo se refleja en la participación ciudadana, sino también en el respeto por los procedimientos, las instituciones y las garantías que protegen la voluntad de los votantes.

Desde Fedesoft reiteraron su respaldo al proceso electoral, a las instituciones encargadas de garantizarlo y a los mecanismos técnicos y jurídicos que permiten que la voluntad de los ciudadanos sea respetada y protegida





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