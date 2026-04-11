Fedexpor Insta a Ecuador y Colombia a Desescalar Tensiones Comerciales con Urgencia

La Federación Ecuatoriana de Exportadores solicita a los gobiernos de Ecuador y Colombia reducir los aranceles y resolver las disputas comerciales, destacando la importancia de la integración económica y el impacto de las tensiones en el comercio bilateral.

Quito, 10 abr (EFE) La Federación Ecuatoriana de Exportadores ( Fedexpor ) solicitó este viernes a los gobiernos de Ecuador y Colombia que reduzcan, con carácter de urgencia, el anunciado aumento de los aranceles al 100 % en el contexto de la disputa comercial iniciada en enero pasado por Quito con el objetivo de presionar a Bogotá para que fortalezca la seguridad en la frontera.

En un comunicado, Fedexpor destacó que Ecuador y Colombia han forjado una de las relaciones de integración comercial más significativas de la región, basada en una conexión histórica entre sus sectores productivos, sus cadenas logísticas y un intercambio constante de bienes y servicios que genera empleo, inversiones y oportunidades a ambos lados de la frontera. Se añadió que las diferencias políticas no deben comprometer los propósitos legítimos de reforzar la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico, ni poner en peligro el patrimonio comercial compartido durante casi 60 años de integración económica consolidada entre ambos países. Por consiguiente, la Federación hizo un llamamiento a ambos gobiernos a desescalar, con carácter de urgencia, las medidas anunciadas de aumento arancelario, tomando el marco comunitario andino como punto de partida para solucionar las discrepancias que impactan a ciudadanos, empresas, comercio e integración de ambas poblaciones. La tensión entre los gobiernos de ambas naciones andinas se intensificó en los últimos días después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tildara de preso político al exvicepresidente correísta Jorge Glas, una declaración que el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, consideró como un atentado a la soberanía, y que llevó a la convocatoria de su embajador. La disputa comercial entre ambos países se agravó el jueves después de que Noboa anunciara un incremento del 50 % al 100 % en los aranceles a las importaciones colombianas a partir del próximo 1 de mayo. El presidente colombiano, que convocó a su embajadora, respondió con un anuncio similar este viernes y sugirió la posibilidad de abandonar la Comunidad Andina de Naciones (CAN), un organismo compuesto por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, y cuyo secretario general, Gonzalo Gutiérrez, hizo un llamado este viernes a Petro y Noboa, para que retomen el diálogo de forma urgente. La situación comercial entre Ecuador y Colombia, dos importantes economías de la región, se encuentra en un punto crítico, con implicaciones significativas para sus sectores empresariales y ciudadanos. La escalada de las tensiones arancelarias, motivada por la necesidad de abordar temas de seguridad fronteriza y disputas políticas, amenaza con interrumpir el flujo comercial y debilitar los lazos económicos construidos a lo largo de décadas. La urgencia del llamado a la desescalada por parte de Fedexpor refleja la preocupación del sector exportador ecuatoriano ante el impacto negativo que estas medidas pueden tener en el comercio bilateral, el empleo y las inversiones. La incertidumbre generada por la disputa comercial también afecta a las empresas colombianas que dependen del mercado ecuatoriano, y pone en riesgo la estabilidad de las cadenas de suministro y el crecimiento económico en ambos países. El Marco Comunitario Andino, mencionado por Fedexpor como punto de partida para la resolución de la crisis, ofrece un espacio para el diálogo y la búsqueda de soluciones basadas en el respeto mutuo y la cooperación regional. Sin embargo, la persistencia de las diferencias políticas y la falta de voluntad para llegar a acuerdos podrían llevar a una escalada aún mayor, con consecuencias perjudiciales para la integración regional y el bienestar de las poblaciones afectadas





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