Feid confirma que su relación con Karol G está bien tras ser interrogado en los Latin Grammy 2026. Además, se confirma su participación en la banda sonora de GTA 6 y su próximo single con Snoop Dogg el 26 de noviembre.

Feid confirmó que su relación con Karol G permanece en buen estado tras ser interrogado por periodistas mexicanos durante los Latin Grammy 2026. La situación se tornó viral cuando el cantante respondió con una mirada fija y la frase "Sí, todo bien, todo súper bien" al ser cuestionado sobre la expareja. Este incidente reavivó el debate público sobre los límites de la privacidad de las estrellas frente a la insistencia de los medios de comunicación.

Detalles de la entrevista en Latin Grammy 2026

El artista colombiano protagonizó un momento tensado al recibir preguntas sobre su vida sentimental junto a Karol G. Ambos artistas fueron reconocidos por su colaboración "Verano Rosa", pero ninguno subió al escenario para recibir el premio. Feid explicó previamente que no fue convocado a la tarima, aclarando que el galardón fue entregado durante la gala pero sin su presencia física en el podio. Esta aclaración fue parte del contexto previo a la pregunta directa de los reporteros.

Also read ¿Por qué Feid no recogió Latin Grammy con Karol G? Ferxxo contó cómo es su relación con ella

Reacciones y controversia en redes sociales

La respuesta breve de Feid dividió opiniones entre sus seguidores y la opinión pública. Muchos internautas interpretaron su mirada y tono como señales de incomodidad ante la insistencia del interrogatorio. Otros usuarios defendieron la postura del cantante, argumentando que tiene el derecho absoluto de mantener su vida sentimental fuera de los reflectores. La conversación surgió cuando uno de los periodistas le preguntó directamente si mantenido comunicación con la cantante, a lo que Feid respondió con una pregunta retórica: "¿Por qué?".

Proyectos musicales recientes y futuros lanzamientos

Mientras maneja la atención mediática, Feid continúa consolidando su carrera internacional con nuevos proyectos. Una de las novedades más relevantes es su confirmación como parte de la banda sonora del videojuego GTA 6, junto a Karol G y Bad Bunny. Esta colaboración llega sonando en español y posiciona al artista dentro de un fenómeno cultural global. El videojuego ha generado enorme expectativa, y la participación de estos artistas colombianos refuerza la influencia del género urbano en el entretenimiento digital.

Advertisement

Próximo single "Gracias X Todo" y carrera en evolución

Feid tiene programado el estreno de su colaboración con Snoop Dogg, titulada "Gracias X Todo", para el 26 de noviembre. Este lanzamiento se suma a su agenda activa de lanzamientos y gira internacional. A pesar de las especulaciones constantes sobre su vida personal con Karol G, el artista se mantiene enfocado en su trabajo musical. En mayo del año pasado, ya había generado expectativa con un mensaje dedicado a Karol G tras ganar un premio por "Verano Rosa", demostrando una conexión profesional sólida.

Impacto duradero de la relación en la cultura pop

La historia entre Feid y Karol G sigue siendo uno de los temas más comentados entre sus fans y en la industria musical. Cualquier aparición pública o declaración conjunta suele despertar especulaciones sobre el estado actual de su vínculo. En esta ocasión, la coincidencia por la banda sonora de GTA 6 y la dinámica durante los premios mantuvieron a ambos artistas en el centro de la conversación digital. La respuesta de Feid, aunque corta, fue suficiente para generar nuevas discusiones sobre cómo las figuras públicas manejan su exposición personal frente a una prensa cada vez más invasiva.