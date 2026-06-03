Feid sorprende a estudiantes de la Universidad de Antioquia en la apertura de la Semana Estudiantil

El artista urbano colombiano Feid hizo una aparición inesperada en la Plazoleta Central de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Antioquia durante la inauguración de la Semana Estudiantil, generando euforia entre los estudiantes y convirtiendo el evento en tendencia en redes sociales. La visita, impulsada por el vínculo familiar del cantante con la institución -su padre es profesor de la Facultad de Artes- y respaldada por su fundación Good Kidz, formó parte de una jornada que combinó presentaciones musicales de agrupaciones universitarias y reflexiones sobre la vida académica.

Cientos de estudiantes de la Universidad de Antioquia fueron sorprendidos el martes por la aparición inesperada de Feid , reconocido compositor, productor discográfico y una de las figuras colombianas más prominentes del género urbano a nivel internacional.

El artista se presentó en la Plazoleta Central de la Ciudad Universitaria durante la apertura de la Semana Estudiantil, evento que se extendió desde las 3:00 de la tarde hasta el 11 de junio. Su llegada desató un momento de euforia colectiva entre la comunidad universitaria, que lo recibió con aplausos, gritos y gran entusiasmo, convirtiendo rápidamente la jornada en tendencia en redes sociales.

Videos compartidos en plataformas digitales captaron la escena de una Plazoleta Central completamente abarrotada, donde estudiantes mostraron su admiración por la presencia del cantante, una aparición que nadie tenía prevista. En un gesto que añadió un toque institucional, Tito, la mascota oficial de la universidad inspirada en un mono tití gris, se sumó a la celebración y acompañó a los asistentes durante la actuación.

Detrás de esta visita hay un vínculo familiar profundo: Jorge Mario Villada, padre de Feid, es profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia desde hace varias décadas, lo que ha permitido que el artista mantenga una conexión cercana con su alma máter a lo largo de su vida. Según comunicó la universidad, este lazo fue clave para que Feid accediera a participar en la apertura de la Semana Estudiantil y compartir con los estudiantes.

La visita tuvo además el apoyo de Good Kidz, la fundación creada por el artista y su familia, que impulsa proyectos orientados al fortalecimiento del desarrollo humano mediante actividades formativas, recreativas, artísticas y lúdicas. La Semana Estudiantil, organizada por los representantes estudiantiles ante el Consejo Superior Universitario, busca reforzar los vínculos en la comunidad universitaria, fomentar reflexiones sobre el cuidado de los espacios institucionales y reconocer diversas formas de apropiación cultural y participación.

La inauguración no se limitó a la presentación de Feid; también incluyó la participación de la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia, integrantes de la Murga del Indigente y miembros de la Banda de Los del Sur, en un programa que fusionó música y fútbol como ejes centrales de la celebración





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