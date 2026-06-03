Feid sorprendió a estudiantes de la Universidad de Antioquia con concierto inaugural de la Semana Estudiantil 2026

El cantante paisa Feid apareció inesperadamente en la Plazoleta Central de la Ciudad Universitaria de Medellín para inaugurar la Semana Estudiantil 2026, un evento que busca fortalecer el sentido de pertenencia y la conexión de los estudiantes con su institución. El concierto gratuito contó con el respaldo de su fundación Good Kidz, motivado por el vínculo familiar de su padre, docente de la Facultad de Artes. La jornada, que incluyó presentaciones de la Banda Sinfónica y otras agrupaciones, se convirtió en tendencia en redes sociales y marcó el inicio de una semana enfocada en la integración cultural, la convivencia pacífica y el cuidado de los espacios universitarios.

El reconocido artista paisa Feid sorprendió a los estudiantes de la Universidad de Antioquia al aparecer inesperadamente en la Plazoleta Central de la Ciudad Universitaria en Medellín para inaugurar la Semana Estudiantil 2026 .

El concierto gratuito tiene un trasfondo emotivo, ya que su padre, Jorge Mario Villada, se desempeña desde hace décadas como docente en la Facultad de Artes de la institución, lo que motivó al cantante y a su fundación Good Kidz a respaldar el montaje logístico del evento para la comunidad educativa. La gran celebración de los estudiantes de la Universidad de Antioquia contempla una robusta agenda enfocada en la integración cultural, la convivencia pacífica y el cuidado de las instalaciones del campus.

El evento inaugural, liderado por los representantes estudiantiles ante el Consejo Superior y apoyado por las directivas, reunió a la Banda Sinfónica, la Murga del Indigente y la Banda de Los del Sur en torno a la música barrista colectiva. La Ciudad Universitaria de Medellín colapsó de emoción en redes sociales luego de que miles de jóvenes compartieran videos y fotografías de la inesperada aparición del cantante en su emblemática plaza.

El acontecimiento se volvió tendencia digital absoluta la tarde del martes 2 de junio. La organización benéfica Good Kidz, impulsada directamente por el artista de género urbano y su núcleo familiar, se encargó de toda la planeación y el soporte técnico necesario para garantizar la viabilidad del show en Medellín.

Esta entidad promueve de forma constante el desarrollo humano integral a través de la formación lúdica, sumándose este año a las iniciativas barristas de paz que buscan fortalecer las distintas expresiones estéticas dentro del entorno de la educación pública. El vínculo de Feid con la Universidad de Antioquia busca promover la reflexión sobre el cuidado de los espacios universitarios durante una semana dedicada al encuentro y la participación estudiantil.

La visita del artista se convirtió en un hito para la comunidad universitaria, reforzando el sentido de pertenencia y la conexión con la institución a través de la cultura y el arte. Los estudiantes expresaron su entusiasmo en redes sociales, destacando la importancia de eventos que integren a la comunidad académica en un ambiente de celebración y responsabilidad.

La fundación Good Kidz, conocida por su laborsocial, ha encontrado en la música y la cultura herramientas para fomentar valores y convivencia, especialmente en espacios educativos públicos. Este concierto no solo fue un espectáculo, sino también un mensaje sobre el cuidado de los campus universitarios y la participación activa de los jóvenes en la vida cultural de su región.

La Semana Estudiantil 2026 de la Universidad de Antioquia promete ser un espacio de discusión, arte y unión, consolidándose como un referente para otras instituciones de educación superior en Colombia. La presencia de Feid, uno de los artistas más influyentes del momento, subraya la relevancia de vincular a personalidades públicas con causas educativas y comunitarias, generando un impacto positivo en los estudiantes y en la percepción social de la universidad.

El evento inaugural marcó el inicio de una serie de actividades que buscarán fortalecer la identidad estudiantil y promover una cultura de paz dentro del campus. La colaboración entre la fundación Good Kidz y la Universidad de Antioquia refleja un modelo de cooperación entre el sector privado y la educación pública, enfocado en el desarrollo integral de los jóvenes.

Los asistentes disfrutaron de un espectáculo de alta calidad, mientras que las directivas universitarias resaltaron la importancia de estos gestos para inspirar a la comunidad académica. La jornada también contó con la participación de agrupaciones musicales locales, que compartieron escenario con el artista, creando un ambiente de camaradería y celebración.

En redes sociales, los hashtags relacionados con el evento alcanzaron una alta repercusión, evidenciando el poder de convocatoria de Feid y el interés de la juventud en actividades culturales dentro de las universidades. Este tipo de iniciativas refuerzan el papel de las instituciones educativas como centros de formación no solo académica, sino también humana y social. La Semana Estudiantil 2026 se extenderá por varios días, con talleres, foros y presentaciones artísticas que involucrarán a estudiantes de todas las facultades.

La meta es que cada participante se sienta parte de la vida universitaria y contribuya a construir un campus más seguro, incluyente y vibrante. La visita de Feid ha quedado grabada en la memoria colectiva de la Universidad de Antioquia, demostrando que la música y la cultura pueden ser puentes poderosos para unir a la comunidad y promover valores positivos.

La fundación Good Kidz continuará apoyando proyectos similares en otras regiones, extendiendo su compromiso con el desarrollo juvenil a través del arte y la educación no formal. En resumen, el evento inaugural de la Semana Estudiantil 2026 fue un éxito rotundo, marcado por la sorpresa de tener a Feid en el campus, la participación de diversas agrupaciones culturales y el mensaje unificador de cuidar y fortalecer los espacios universitarios.

La Universidad de Antioquia reafirma así su liderazgo en la promoción de actividades extracurriculares que enriquecen la experiencia estudiantil y fomentan lazos de solidaridad y pertenencia. Este tipo de celebraciones son fundamentales para el bienestar emocional de los estudiantes y para crear un entorno de aprendizaje más dinámico y participativo.

La integración de artistas de renombre en eventos académicos abre nuevas posibilidades para atraer la atención de los jóvenes hacia temas importantes como la convivencia, el respeto por los bienes comunes y la expresión artística como herramienta de transformación social. La Semana Estudiantil 2026 promete ser recordada como una de las más memorables en la historia de la Universidad de Antioquia, gracias a la colaboración de Feid y su fundación, así como al esfuerzo de toda la comunidad universitaria





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