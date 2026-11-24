El cantante colombiano Feid y el rapero estadounidense Snoop Dogg oficializan el lanzamiento de su nueva colaboración musical el 26 de noviembre de 2026.

El artista colombiano Feid confirmó oficialmente el lanzamiento de su nueva canción GRACIAS X TODO junto al rapero estadounidense Snoop Dogg el lunes 23 de noviembre. La noticia se dio a conocer a través de publicaciones en redes sociales donde el cantante paisa de 34 años compartió fotografías con el legendario exponente del hip hop Snoop Dogg, quien tiene 55 años de edad.

Detalles del lanzamiento musical oficial

De acuerdo con información proporcionada por Billboard Colombia, el sencillo GRACIAS X TODO estará disponible para el público en las plataformas digitales el jueves 26 de noviembre de 2026. Esta fecha de estreno fue seleccionada estratégicamente para coincidir con las celebraciones del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, maximizando así el impacto cultural de la publicación.

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Antecedentes en la gala de los Latin Grammys

La oficialización del tema llega pocos días después de que el público escuchara por primera vez un fragmento en vivo de la producción. Feid presentó un adelanto de GRACIAS X TODO durante su actuación en la reciente gala de los Latin Grammys 2026 en el recinto correspondiente.

En aquella presentación especial, el intérprete antioqueño compartió el escenario con el reconocido productor DJ Premier. Por su parte, la intervención musical de Snoop Dogg fue proyectada a través de las pantallas del recinto, lo que generó una gran expectativa sobre el lanzamiento oficial de la pista entre los asistentes y la audiencia global.

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Historia de la colaboración entre los artistas

El estreno de GRACIAS X Todo consolida un vínculo artístico que ambos músicos venían construyendo durante más de un año. El primer antecedente público de esta relación entre Feid y Snoop Dogg ocurrió en Los Ángeles, Estados Unidos, durante la edición del festival Hard Summer 2025.

En esa oportunidad memorable, Snoop Dogg subió a la tarima como un invitado sorpresa en el espectáculo de Feid. El rapero lució una edición exclusiva de zapatillas Salomon diseñadas en colaboración directa con el cantante colombiano, marcando el inicio de esta asociación profesional.

Impacto y próximos pasos en la industria

Esta colaboración representa un momento significativo en la trayectoria de Feid, quien ha consolidado su posición como uno de los artistas urbanos más influyentes de la actualidad. La unión con una figura histórica como Snoop Dogg amplía el alcance internacional de la música urbana colombiana.

Los fans y críticos de la industria musical esperan con ansias la recepción del sencillo una vez que esté disponible en todas las plataformas de streaming el 26 de noviembre de 2026. Este lanzamiento promete reforzar la presencia de ambos artistas en el panorama musical global durante la temporada navideña.