Feid y Snoop Dogg estrenan 'Gracias x Todo' el 26 de noviembre de 2026. Esta canción aborda la fe y la gratitud familiar con un videoclip emotivo.

El cantante colombiano Feid y el rapero estadounidense Snoop Dogg han oficializado su primera colaboración musical conjunta con el sencillo titulado 'Gracias x Todo'. Este lanzamiento, que fusiona las escenas del reggaetón y el hip-hop, aborda temas profundos como la fe, la familia y la gratitud, reflejando las experiencias personales vividas por ambos artistas a lo largo de sus carreras internacionales.

La confirmación oficial de esta unión histórica ocurrió el 23 de noviembre, fecha en la que Feid y Snoop Dogg publicaron fotografías juntos dentro de un estudio de grabación. Al día siguiente, el intérprete paisa anunció que la pista musical estaría disponible para el público general el jueves 26 de noviembre, un día cargado de simbolismo al coincidir con las celebraciones del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

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La historia de una alianza musical

Aunque el lanzamiento se confirmó recientemente, el acercamiento entre los dos músicos se hizo público en agosto de 2025 durante un festival en Los Ángeles, California. En aquella oportunidad, Feid encabezó el cartel del evento y sorprendió a los asistentes con la aparición de Snoop Dogg como invitado especial, marcando el inicio de su relación profesional.

Durante aquella presentación en el escenario, los artistas interpretaron juntos dos de las canciones más reconocidas del repertorio del rapero estadounidense. Este encuentro también llamó la atención por la conexión de ambos con la moda, ya que el rapero apareció con unas zapatillas Salomon de edición especial vinculadas al trabajo de diseño que Feid había realizado previamente con dicha marca.

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Temas y contenido lírico

La canción reúne las experiencias de dos artistas que pertenecen a generaciones y escenas musicales diferentes. En sus versos, Feid recuerda algunas de las etapas difíciles que ha atravesado y agradece a Dios por haberle permitido conservar la fe y encontrar fuerzas para continuar a pesar de los obstáculos.

Snoop Dogg, por su parte, hace referencia a sus comienzos cuando tenía pocos recursos, describiendo el camino que recorrió hasta convertirse en una figura internacional. También habla de la importancia de levantarse después de las dificultades y de poder ofrecerles mejores condiciones de vida a sus seres queridos, un mensaje resonante para su audiencia global.

Estreno en la ceremonia de los G

La fecha del estreno tampoco fue casualidad, ya que 'Gracias x Todo' llegó a las plataformas musicales el Día de Acción de Gracias. Con anterioridad, Feid presentó un adelanto de esta pista durante su participación musical en la ceremonia celebrada el 12 de noviembre de 2026, mientras Snoop Dogg apareció en las pantallas del escenario para apoyar el lanzamiento.

La producción visual acompaña la temática lírica con escenas emotivas que incluyen a la familia de Feid reunida alrededor de una mesa, fotografías personales y un homenaje dedicado a sus abuelos. El videoclip también muestra imágenes de distintos sectores de Medellín y termina con el cantante en una iglesia, acompañado por niños del coro.