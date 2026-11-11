Felipe Gómez estrena gol en Once Caldas y empata semifinal Copa Colombia

El mediocampista Felipe Gómez marcó su primer tanto con el conjunto verdolaga, igualando la serie de semifinales de la Copa Colombia 2026 ante Nacional.

La temporada deportiva ha registrado un momento significativo para el club antioqueño durante el encuentro disputado en Manizales. El mediocampista Felipe Gómez logró inscribir su nombre en el marcador al marcar su primer gol oficial vistiendo la camiseta verde del equipo. Esta anotación crucial permitió que la eliminatoria se mantuviera equilibrada antes de la definición correspondiente.

Felipe Gómez anota y define el empate

El desarrollo del partido presentó momentos de tensión y celebración para los aficionados presentes en el estadio. En el minuto treinta y uno, el conjunto local celebró una anotación que posteriormente fue anulada por el cuerpo arbitral debido a una posición adelantada. Este incidente no detuvo el flujo ofensivo del equipo verdolaga, que buscaba constantemente romper la defensa rival.

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La igualdad en el marcador llegó en el minuto treinta y ocho por intermedio de Felipe Gómez, quien conectó de cabeza con precisión. Este gol demostró la efectividad del jugador en jugadas aéreas y consolidó su presencia dentro del esquema táctico del equipo. La red se movió con fuerza, enviando el balón hacia las mallas rivales y generando euforia entre la hinchada.

Decisión VAR reduce al Once Caldas

La dinámica del juego cambió drásticamente cuando el árbitro intervino para revisar una acción específica mediante el sistema VAR. En el minuto setenta y cinco, Felipe Gómez recibió su segunda tarjeta amarilla, lo que resultó en su expulsión del campo de juego. El revisor modificó la decisión inicial, confirmando la infracción y dejando al equipo manizaleño con diez jugadores efectivos.

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Esta reducción numérica puso a prueba la resistencia defensiva del Once Caldas durante los minutos restantes del compromiso. A pesar de jugar con inferioridad numérica, el equipo logró mantener la estructura organizativa necesaria para no recibir más goles. La disciplina táctica fue fundamental para preservar el resultado favorable obtenido previamente.

Estreno goleador del mediocampista

La aparición de Felipe Gómez para marcar su primer tanto con la camiseta verdolaga estableció el resultado final de uno a uno. El mediocampista colombiano aprovechó la oportunidad para estrenarse como goleador del equipo antioqueño en esta competencia. Su contribución individual fue clave para asegurar un punto valioso en la serie eliminatoria.

Este logro personal refuerza la confianza del jugador y demuestra su capacidad para resolver situaciones críticas durante los partidos oficiales. La prensa especializada destacó la importancia de este primer tanto para la carrera deportiva del futbolista en el club. Su rendimiento técnico ha sido evaluado positivamente por los analistas del deporte.

Serie abierta rumbo a la final

De esta manera, la semifinal quedó completamente abierta para la disputa posterior. Ambos conjuntos deberán definir al clasificado a la final en el partido de vuelta programado para disputarse en el estadio correspondiente. La incertidumbre sobre quién avanzará aumenta el interés mediático y deportivo alrededor de este duelo.

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El conjunto verdolaga buscará aprovechar su condición de local para conseguir el tiquete a la final en el encuentro decisivo. Por otro lado, el equipo blanco intentará dar el golpe como visitante, mostrando su capacidad competitiva fuera de su territorio habitual. La estrategia de ambos entrenadores será determinante para el desenlace de la copa.