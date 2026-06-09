Felipe Hernández denuncia a Abelardo de la Espriella por calumnias tras acusaciones de compra de votos

El congresista del Pacto Histórico califica como un show mediático los señalamientos del abogado y emprende acciones legales ante la Fiscalía por falta de pruebas.

El panorama político en la región Caribe colombiana se ha visto sacudido recientemente por una serie de declaraciones contundentes y polémicas emitidas por el abogado Abelardo de la Espriella.

El jurista señaló a un grupo de veintiséis políticos, entre los cuales se encuentra el congresista Felipe Hernández, integrante del Pacto Histórico, sugiriendo que habrían participado en maniobras ilegales relacionadas con la compra de votos para influir en los resultados electorales. Ante estas afirmaciones, el representante a la Cámara no tardó en reaccionar, calificando el episodio como un simple 'show mediático' diseñado para desestabilizar la imagen de quienes representan un proyecto político en ascenso en el norte del país.

Hernández ha sido enfático al señalar que estas acusaciones carecen de cualquier tipo de sustento probatorio. Según el congresista, es inadmisible que se utilicen las redes sociales como plataforma para lanzar señalamientos tan graves sin haber presentado previamente una sola evidencia ante las autoridades competentes.

El legislador subrayó que, en un estado de derecho, cualquier persona que posea pruebas sobre conductas ilegales debe acudir a los canales institucionales, tales como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o el Consejo Nacional Electoral, en lugar de buscar la viralidad en internet. En este sentido, Hernández considera que el proceder de De la Espriella es contradictorio con su formación profesional como abogado, quien debería conocer mejor que nadie la importancia del debido proceso y la carga de la prueba.

El congresista sostiene que el origen de estos ataques no es la búsqueda de la verdad, sino el desespero de ciertos sectores políticos frente a las proyecciones electorales en el Caribe. Afirmó que el crecimiento orgánico del Pacto Histórico en dicha región ha generado incomodidad en las élites tradicionales y en quienes respaldan opciones presidenciales distintas.

Para Hernández, este fenómeno de estigmatización es una estrategia deliberada para frenar el avance de un proyecto político que ha logrado movilizar a las masas y ganar terreno en territorios donde históricamente han predominado otras fuerzas. El representante insistió en que el respaldo popular recibido después de la primera vuelta es real y se reflejará con claridad en las urnas, desmintiendo así la necesidad de recurrir a prácticas fraudulentas.

Debido a la gravedad de las declaraciones, Felipe Hernández anunció que ya ha radicado una denuncia formal ante la Fiscalía por el delito de calumnia. El objetivo de esta acción judicial es limpiar su buen nombre y el de los demás dirigentes señalados, exigiendo que se esclarezcan los hechos en los estrados judiciales y no en el tribunal de la opinión pública.

El congresista argumentó que las acusaciones sin respaldo documental afectan la dignidad de los servidores públicos y distorsionan la percepción ciudadana sobre los procesos democráticos. Además, criticó la idea de trasladar estas denuncias a escenarios internacionales antes de haber agotado las instancias nacionales, sugiriendo que se trata de una maniobra para generar presión mediática externa.

Finalmente, el legislador reiteró que su compromiso sigue siendo el trabajo territorial y la multiplicación de apoyos en la Costa Caribe, basándose en propuestas y no en transacciones ilegales. La disputa entre Hernández y De la Espriella pone de relieve la alta polarización política en Colombia, donde las redes sociales se han convertido en el principal campo de batalla, a menudo desplazando el debate programático por el ataque personal.

El proceso judicial que ahora se inicia determinará si las palabras del abogado tenían un fundamento real o si, como afirma el congresista, se trató de una estrategia de desprestigio político en un contexto de alta competitividad electoral





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