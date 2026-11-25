El Comité Disciplinario de la Dimayor confirmó la sanción contra Felipe Marín. Atlético Nacional no podrá contar con el volante en el clásico decisivo contra Independiente Medellín este miércoles.

El Comité Disciplinario de la División Mayor del Fútbol Colombiano ( Dimayor) confirmó definitivamente la suspensión de Felipe Marín. El volante de Atlético Nacional no estará disponible para el importante encuentro frente a Independiente Medellín programado para este miércoles.

Resolución 118 confirma sanción inicial

La determinación oficial se encuentra registrada en la Resolución 118 de 2026. En este documento, el organismo rector decidió no reponer la sanción impuesta al futbolista tras analizar el recurso presentado por el club verdolaga. Por lo tanto, Marín deberá cumplir la fecha de suspensión y se convierte en una baja obligatoria para uno de los compromisos más trascendentales de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

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Análisis técnico del error arbitral

El Comité Disciplinario explicó exhaustivamente por qué se mantiene la decisión inicial. El organismo señaló que no encontró elementos que demostraran un error manifiesto en la decisión arbitral original que justificaría la modificación de la pena. La expulsión se originó durante el partido entre Once Caldas y Atlético Nacional en la primera fecha de los cuadrangulares.

Valoración de Jhon Alexander Ospina

El árbitro Jhon Alexander Ospina calificó la acción que provocó la expulsión como juego brusco grave. La entidad destacó que el árbitro, al ser la primera autoridad disciplinaria en el terreno de juego, tiene la responsabilidad exclusiva de valorar este tipo de incidentes. En esta oportunidad, Ospina realizó la revisión correspondiente directamente en el campo de juego.

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Discrepancia sobre intensidad de entrada

El debate presentado por Nacional se centró específicamente en la intensidad de la entrada del jugador. Esta valoración técnica corresponde estrictamente al juez central según las Reglas de Juego. Un apartado clave de la resolución indica que esta discrepancia no configura un error manifiesto, incluso si otro cuerpo técnico hubiera considerado equivocada la decisión del árbitro principal.

Impacto en la alineación del clásico

Esta resolución representa un revés significativo para Atlético Nacional, ya que el equipo buscaba contar con Marín para enfrentar al clásico rival. El volante no estará disponible este miércoles, obligando al cuerpo técnico técnico a buscar alternativas para cubrir su ausencia en el terreno de juego.

Definitividad de la medida

La resolución establece expresamente que contra esta determinación no procede ningún recurso adicional. Esto significa que la sanción impuesta al jugador queda en firme. La baja de Felipe Marín es una realidad confirmed para el duelo decisivo de la fase final de la Liga BetPlay.