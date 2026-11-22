La expulsión de Felipe Marín y el asistente Alexis Henríquez deja a Atlético Nacional en desventaja numérica y técnica ante Once Caldas en los cuarcuadros semifinales de la Liga BetPlay.

El Atlético Nacional sufrió un revés táctico significativo durante el cierre del primer tiempo del duelo frente al Once Caldas, que marca el comienzo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. La dinámica del partido cambió drásticamente tras la expulsión directa del volante Felipe Marín, una decisión que dejó al equipo verdolaga con diez jugadores en la cancha.

Polémica Expulsión de Felipe Marín

Felipe Marín fue apartado del campo de juego por una acción considerada grave por el cuerpo arbitral. Durante una jugada en la cual el mediocampista buscaba disputar un balón aéreo enfrentándose a jugadores rivales, el árbitro determinó que la falta merecía una tarjeta roja directa. Aunque se observó que Marín rozó al futbolista contrario sin impactarlo con fuerza total, la autoridad de la cancha decidió no dudar en sancionar la conducta.

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La controversia aumentó cuando el juez recurrió al uso del VAR para revisar la grabación de la acción. Tras analizar las imágenes desde múltiples ángulos, el sistema de verificación confirmó la decisión inicial del árbitro en el campo. Este resultado dejó al Atlético Nacional en una situación crítica de inferioridad numérica justo antes del descanso, condicionando severamente las opciones tácticas del equipo.

Reclamos del Cuerpo Técnico y Consecuencias

La decisión arbitral no solo afectó la plantilla titular, sino que también tuvo un impacto directo en el banquillo verdolaga. Alexis Henríquez, asistente técnico de Lucas González, recibió su propia tarjeta roja tras iniciar una serie de reclamos vigorosos contra la imposición de la expulsión a Marín. La salida del cuerpo técnico redujo aún más la capacidad de intervención y gestión durante la segunda mitad del encuentro.

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La ausencia de Henríquez en las gradas técnicas obliga a la directiva y al cuerpo médico a monitorear la situación desde fuera del área técnica reglamentaria. Esta pérdida de recursos humanos en el banco complica la logística para realizar cambios o ajustes durante el desarrollo del partido, sumando una capa extra de dificultad a la estrategia ya comprometida.

Ajustes Tácticos de Lucas González

Ante este escenario adverso, el director técnico Lucas González debe reorganizar la formación del equipo con urgencia. La presencia de un jugador menos exige un replanteamiento completo del esquema defensivo y ofensivo para los minutos restantes del compromiso. González tiene la tarea inmediata de identificar alternativas en el terreno de juego que permitan mantener el equilibrio y proteger la portería ante las amenazas del Once Caldas.

El entrenador deberá encontrar nuevas soluciones para cubrir los espacios que deja Marín, adaptando la presión y la posesión del balón a las nuevas realidades numéricas. La capacidad de gestión de crisis del cuerpo técnico se pone a prueba en este momento crucial del torneo.

Impacto en las Aspiraciones del Cuadrangular

La expulsión de Marín se consolida como el episodio más controvertido de una primera parte que planteó problemas inesperados al conjunto de Medellín. El objetivo principal del equipo ahora es sobrevivir al ataque rival y conservar sus aspiraciones de clasificación en el primer compromiso de esta fase decisiva. Mantenerse competitivo con diez hombres requiere una disciplina extrema y una resistencia física superior por parte de los jugadores restantes en el campo de juego.