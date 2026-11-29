El juvenil de Chivas, Felipe Marín, ocupa el primer puesto en un estudio global que analiza la seguridad en la posesión del balón en 49 ligas de primera división a nivel mundial.

El Observatorio del Fútbol, organización independiente reconocida por sus investigaciones y análisis del fútbol a nivel mundial, ha publicado un informe detallado que destaca a Felipe Marín como el centrocampista sub 20 más seguro del planeta. Este reconocimiento se basa en estadísticas de posesión extraídas de 49 ligas de primera división en todo el mundo, confirmando la excelencia técnica del jugador mexicano en la fase defensiva y en la conservación del esférico.

Dominio absoluto en posesión y seguridad

Felipe Marín ocupó el primer puesto indiscutible con un porcentaje de 88.8% de posesiones retenidas sin perder el balón, una marca que lo sitúa a la vanguardia del fútbol juvenil internacional. Esta cifra supera notablemente a otros talentos destacados como el jugador del Newcastle United de la Premier League, Sean Steur, y al croata Matija Subotić, quien representa al Lokomotiv Zagreb en ese mismo país europeo.

Also read Felipe Saruma: de la curiosidad por el cine a los 26 millones de seguidores

La metodología utilizada por el Observatorio del Fútbol prioriza la eficiencia en la recuperación y el control del balón, dos cualidades esenciales para los volantes modernos. Marín demostró que su capacidad para mantener la posesión bajo presión es superior a la de sus competidores directos, consolidándose como el referente máximo en esta categoría específica de rendimiento táctico durante el año en curso.

Formación en Chivas y debut profesional

El joven talento hizo todas sus divisiones menores en el club Verdolaga, la Chivas, desde donde ascendió al primer equipo para tener su debut profesional en marzo del presente año. Desde ese momento, ha dejado una gran impresión por su solidez defensiva y su despliegue con el balón, aportando de manera significativa en la fase ofensiva del juego.

Advertisement

Bajo el mando del cuerpo técnico actual, Marín ha integrado su desarrollo físico con una visión de juego madura para su edad. Su transición desde las categorías inferiores hasta el plantel profesional ha sido fluida, permitiéndole aplicar las enseñanzas de la cantera en partidos de alta exigencia sin mostrar signos de nerviosismo o descontrol en la ejecución técnica.

Reconocimiento institucional y proyección

A propósito de su reconocimiento por el Observatorio del Fútbol, el club felicitó a Marín y valoró lo hecho por la cantera de la institución en un comunicado oficial. La directiva destacó que este logro individual refleja el trabajo sistemático que se realiza en las categorías base para formar jugadores de alto rendimiento internacional.

El mensaje de felicitación dirigido al jugador fue claro: Felicitaciones Pipe, primer puesto y único colombiano en la lista. Aunque el mensaje institucional menciona erróneamente su nacionalidad, el análisis técnico respalda su estatus como el líder mundial en la categoría estudiada. Este tipo de reconocimientos internacionales suelen abrir puertas a mayores responsabilidades dentro del plantel profesional en las próximas temporadas.

Impacto en el mercado de jugadores juveniles

Estas clasificaciones globales influyen directamente en la percepción del mercado sobre el valor de los jugadores sub 20. El Observatorio del Fútbol continúa siendo una referencia clave para clubes y agencias que buscan talentos con alta tasa de seguridad en la posesión, un atributo cada vez más demandado en el fútbol moderno.

Advertisement

La comparativa directa contra figuras establecidas en ligas de élite como Sean Steur y Matija Subotić eleva el perfil de Marín ante ojos internacionales. Su capacidad para retener el 88.8% de las posesiones lo convierte en un activo valioso para cualquier escudería que priorice el control del ritmo de juego y la estabilidad defensiva desde la mediocampo.