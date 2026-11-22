Felipe Vélez, abogado y empresario con 23 años en el sector químico, anuncia su candidatura a la Alcaldía de Medellín para recolectar firmas. Conoce su visión urbana y su relación con exmandatarios.

Felipe Vélez, abogado por la Universidad Pontificia Bolivariana (U.P.B.) y empresario con más de veintitrés años de trayectoria en el sector de productos químicos y farmacéuticos, ha confirmado oficialmente su intención de postularse a la Alcaldía de Medellín. Esta nueva aspiración política se materializará a través del mecanismo de recolección de firmas, marcando un giro decisivo frente a su participación en la contienda electoral de hace cuatro años.

Vélez, quien nació en la antigua Clínica León XIII y creció en el barrio Villagrande, en la frontera entre Medellín y Envigado, declaró con contundencia que此次 vez su objetivo es ganar votos y ejecutar proyectos que la ciudad ha aplazado durante demasiado tiempo. Su anuncio pone en marcha una campaña basada en la presencia constante y en la propuesta concreta para resolver los desafíos estructurales de la capital antioqueña.

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El trayecto profesional de Felipe Vélez en la gestión pública

La entrada de Felipe Vélez en los escenarios de poder público estuvo ligada estrechamente a Federico Gutiérrez, a quien conoció en 1997 en un grupo universitario. Tras reencontrarse años después mientras estudiaban Alta Gerencia, Vélez acompañó las dos campañas del actual mandatario, siendo la segunda exitosa. Cuando Gutiérrez asumió la alcaldía, Vélez se incorporó como director de Planeación para diseñar el plan de desarrollo.

Dentro de esta estructura de gobierno, Vélez asumió la gerencia del proyecto estrella del tranvía de la calle 80. Su objetivo principal era asegurar la financiación nacional requerida por la ley del metro, aunque no vislumbró viabilidad bajo la administración del presidente Juan Manuel Santos. Tras entregar la estructuración del proyecto, se retiró al sector privado, manteniendo una amistad personal de tres décadas con Gutiérrez a pesar de las diferencias políticas posteriores.

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Críticas a la gestión actual y la continuidad del Parques del Río

En un balance de los últimos años, Felipe Vélez reconoce que la administración de Federico Gutiérrez logró recuperar la ciudad, detener la malversación de recursos públicos y mejorar la calidad de vida mediante el urbanismo social. Sin embargo, argumenta que han fallado en tomar decisiones trascendentales, posiblemente por la aspiración presidencial de Gutiérrez, lo que ha llevado a postergar soluciones urgentes.

El empresario destaca la movilidad, la vivienda y la continuidad del proyecto Parques del Río como pilares pendientes. Para Vélez, el corazón de esta iniciativa no es el parque en sí, sino el reasentamiento y la vivienda digna en la zona norte, específicamente en el área conocida como Primavera Norte. Cree que reactivar esta zona permite a la ciudad darle la cara al río, históricamente canalizado para desechos, y crecer de manera compacta en la zona plana.

El plan de gobierno y la estrategia electoral 2027

Felipe Vélez sostiene que Medellín es un valle con limitaciones de espacio que ha crecido hacia la ladera, por lo que es vital aprovechar el plano central. Su propuesta incluye el reasentamiento en sitio de familias en zonas como el Sinaí y su paralela, buscando brindar mayor dignidad a estos sectores. Este enfoque busca aprovechar la concentración de bienes y servicios existentes en dicha área.

Para sostener su campaña, el candidato ha mantenido su presencia en la discusión pública durante los últimos tres años a través de un podcast, demostrando un compromiso continuo con los barrios. Aunque fue opositor a la administración de Daniel Quintero desde sus columnas en EL COLOMBIANO, su propuesta actual se centra en la sistematicidad del derecho que estudió, aplicada a la resolución de problemas urbanos complejos.