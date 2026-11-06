Felipe Zuleta acusa a Laura Sarabia de copiar celular de Gustavo Petro

El periodista Felipe Zuleta revela en su nuevo libro que Laura Sarabia duplicó el teléfono de Petro. La defensa de Sarabia denuncia a Zuleta ante la Fiscalía por difamación.

El periodista colombiano Felipe Zuleta presentó el viernes 6 de noviembre su libro "Las mujeres de Petro", editado por Editorial Planeta, en el cual sostiene que la exfuncionaria Laura Sarabia mantuvo una copia duplicada del dispositivo móvil del expresidente Gustavo Petro durante su mandato. Según las revelaciones de Zuleta, esta acción permitió a Sarabia acceder de forma exclusiva a una cuenta en la nube que almacenaba conversaciones y videos privados del mandatario.

Duplicación del dispositivo móvil

Felipe Zuleta afirma, basándose en testimonios de tres fuentes cercanas a la Casa de Nariño, que el teléfono de Gustavo Petro fue "gemeleado" por Laura Sarabia. Esta afirmación fue verificada, según el periodista, por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien contactó a la empresa operadora para confirmar la existencia de la línea duplicada.

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El autor del libro sostiene que el acceso a los contenidos del teléfono, incluidos videos y mensajes, permaneció bajo el control exclusivo de Sarabia durante un periodo prolongado, mientras ella ocupaba diversos cargos dentro del gobierno. Zuleta argumenta que esta maniobra fue parte de una estrategia diseñada para aumentar la influencia de la exjefa de gabinete dentro de la administración.

Defensa legal de Laura Sarabia

Lina Sandoval Echavarría, abogada de Laura Sarabia, respondió a las acusaciones a través de la red social X, donde negó rotundamente que su defendida tuviera acceso al celular del expresidente, así como a sus cuentas de correo electrónico o servicios de almacenamiento de información. La representante legal anunció que iniciará acciones legales contra Felipe Zuleta Lleras, incluyendo una denuncia penal formal.

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En su comunicado, Sandoval Echavarría declaró que su cliente nunca tuvo conocimiento de la existencia de dicha duplicación ni de las alegadas vulneraciones a la privacidad. La abogada informó que presentará la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para buscar responsabilidad civil y penal por las publicaciones realizadas en el libro y en la entrevista con Mañanas Blu.

Relaciones de poder en la Casa de Nariño

El periodista también detalló una alianza supuesta entre Laura Sarabia y Verónica Alcocer, entonces esposa de Gustavo Petro, indicando que la exfuncionaria debía informar a Alcocer sobre todos los movimientos del mandatario. Zuleta asegura que ambas mujeres eran las únicas que no mostraban temor hacia el expresidente y que Sarabia utilizaba una estrategia para mantenerlo concentrado en reuniones sociales y consumo de sustancias psicotrópicas.

Laura Sarabia ocupó cinco cargos durante el gobierno de Petro, incluyendo jefa de gabinete, directora del Departamento de Prosperidad Social, directora del Dapre, canciller y embajadora en el Reino Unido. Zuleta describe a la exfuncionaria como una figura "intocable" dentro de la estructura de poder, cuyas decisiones afectaban el flujo de información clave para la operación de la Casa de Nariño.