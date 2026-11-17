Saudith Mestra Jaraba murió tras sufrir violencia extrema en el Hotel Punto Uno. Medellín registra 23 feminicidios este año. Detalles del caso y contexto estadístico.

La policía de Medellín investiga un caso de feminicidio ocurrido en el Hotel Punto Uno, localizado en la carrera 64B con la calle 75 del barrio Caribe. Saudith Mestra Jaraba, de 32 años, fue encontrada en estado crítico el pasado domingo tras sufrir agresiones con objetos contundentes y una soga en su cuello.

Detalles del crimen en el hotel

Los hechos sucedieron aproximadamente a las 10:00 de la mañana del domingo dentro de una de las habitaciones del establecimiento. Los huéspedes del lugar escucharon gritos provenientes de la pieza de Mestra Jaraba, los cuales cesaron abruptamente debido a la gravedad de la situación.

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Al llegar al sitio, los agentes policiales hallaron a la mujer en el suelo con múltiples lesiones y una soga en el cuello. También identificaron a su pareja sentimental, quien se encontraba inconsciente a pocos metros de ella.

Se reportó que la víctima y su compañero habían finalizado su relación sentimental apenas días antes del ataque. El reencuentro entre ambos en el hotel derivó en una confrontación violenta que terminó en tragedia.

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Traslado y deceso de la víctima

La Policía Metropolitana trasladó a ambos involucrados a bordo de una de sus patrullas hacia el Hospital Pablo Tobón Uribe para recibir atención médica inmediata. El estado de Mestra Jaraba era tan grave que su vida dependía de la rapidez del tratamiento.

Saudith Mestra Jaraba sobrevivió menos de veinticuatro horas tras el ataque. Falleció sobre las 2:00 de la tarde del lunes, que coincidió con un día festivo en la ciudad.

Mientras que la mujer no resistió las heridas, el hombre continúa con vida. Actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del mismo hospital bajo custodia policial estricta.

Investigación penal y custodia

Las autoridades judiciales y policiales están procesando penalmente al hombre por el delito de feminicidio. Su condición de salud crítica no exime la aplicación de la ley en este caso.

La investigación busca establecer con precisión todos los móviles y métodos utilizados durante la agresión. La pareja estaba vinculada emocionalmente antes de la ruptura reciente.

Impacto en la seguridad de Medellín

Este tragedy eleva el número de mujeres asesinadas en Medellín a 23 durante el año en curso, según datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc).

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De los 23 casos registrados, 14 se están investigando activamente como feminicidios. El caso de Saudith Mestra Jaraba se suma a esta lista oficial de crímenes de género.

En cuanto a la modalidad del delito, se han reportado 13 asesinatos este año mediante lesiones con objeto contundente. Esta cifra representa una reducción de cuatro casos en comparación con el año 2025.

La comuna 5, conocida como Castilla, concentre 12 asesinatos en lo que va del año. Este número es dos hechos más que los informados hace exactamente un año.

Situación familiar y origen de la víctima

Saudith Mestra Jaraba era oriunda del municipio de Arboletes, ubicado en el Urabá antioqueño. Su familia espera ayuda institucional para trasladar su cuerpo para honras fúnebres.

Los familiares de la víctima manifiestan no contar con recursos económicos suficientes para realizar los gastos del funeral en Medellín. La comunidad espera apoyo para cerrar este ciclo doloroso.