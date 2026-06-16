Feminicidio en Itagüí: Joven de 28 años es asesinada por su pareja sentimental

Un trágico suceso ha conmocionado al municipio de Itagüí, cuando una joven de 28 años fue víctima de feminicidio en el barrio Samaria. La tragedia se desarrolló en el sector conocido como Calle Negra, donde la joven fue atacada con un arma cortopunzante por su compañero sentimental. A pesar de los desesperados intentos de la víctima por pedir ayuda y la rápida intervención de la comunidad y las autoridades, el trágico desenlace se produjo.

El municipio de Itagüí se vio envuelto en un trágico suceso el pasado lunes 15 de junio, cuando la joven Valentina Vanegas Gallego de 28 años fue víctima de feminicidio en el barrio Samaria.

La tragedia se desarrolló en el sector conocido como Calle Negra, donde la joven fue atacada con un arma cortopunzante por su compañero sentimental. A pesar de los desesperados intentos de la víctima por pedir ayuda y la rápida intervención de la comunidad y las autoridades, el trágico desenlace se produjo. Según la información preliminar y los testimonios de la comunidad, el presunto agresor fue el encargado de abrir la puerta de la casa, donde se encontraba Valentina.

El hombre tenía rastros de sangre evidentes en su cuerpo y ropa, lo que sugiere que la agresión fue brutal y sin piedad. En medio de la agresión, Valentina logró alertar a una vecina que contaba con las llaves de la reja exterior de la propiedad, quien se comunicó de inmediato con la Policía Nacional y con el padre de la joven para informarles sobre la grave situación.

Los uniformados y el padre de la víctima llegaron al lugar y se encontraron con el presunto agresor, quien fue capturado en flagrancia. Tras ingresar al domicilio, los policías confirmaron la emergencia al observar a Valentina tendida en el suelo y gravemente herida por el ataque con arma blanca. La joven fue auxiliada y trasladada de urgencia a las instalaciones de una clínica de la localidad, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar su proceso de judicialización por el delito de feminicidio. Este lamentable suceso ha conmocionado a la comunidad y ha dejado a muchos sin palabras. La violencia basada en género sigue siendo un problema grave en nuestra sociedad y es fundamental que tomemos medidas efectivas para prevenir y combatir este tipo de delitos





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