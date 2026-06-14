Feminicidio en Yumbo: Hombre asesina a su pareja y es capturado tras investigación forense

Un hombre asesinó a su pareja, Jaqueline Agudelo Becerra, en Yumbo, Valle del Cauca. La víctima falleció por trauma craneoencefálico producto de agresiones físicas, no por causes naturales como se creyó inicialmente. El presunto responsable intentó simular una muerte natural pero fue descubierto gracias a la labor forense y policial. Fue capturado en Cali y judicializado.

La víctima, identificada como Jaqueline Agudelo Becerra, ingresó sin vida a un hospital de Yumbo . La investigación reveló que murió a causa de agresiones físicas y no por causas naturales, como se reportó inicialmente.

La investigación se originó tras la muerte de Jaqueline Agudelo Becerra, quien el pasado 1 de noviembre ingresó sin signos vitales al hospital de este municipio. En un primer momento, el caso fue reportado como una posible muerte natural; sin embargo, varias inconsistencias en las circunstancias del hecho despertaron las sospechas de las autoridades. Ante la situación, unidades de Policía Judicial realizaron la inspección técnica al cadáver y ordenaron su traslado al Instituto Nacional de Medicina Legal.

Los análisis forenses determinaron posteriormente que la mujer había fallecido como consecuencia de un trauma craneoencefálico ocasionado por agresiones físicas, descartando así una causa natural de muerte. A partir de ese hallazgo, investigadores de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, adelantaron entrevistas, labores de vecindario y la recopilación de testimonios que permitieron reconstruir lo sucedido.

Según los elementos recopilados durante la investigación, la víctima habría sido atacada violentamente por su pareja sentimental al interior de la vivienda que compartían. El hombre intentó desviar la atención de los investigadores asegurando que la mujer no despertaba y que por esa razón la había trasladado al centro asistencial. Gracias a las labores de investigación se logró evidenciar que la víctima fue agredida violentamente por su pareja sentimental en su hogar.

La captura se llevó a cabo en el barrio Los Chorros, en Cali, donde el presunto responsable permanecía oculto desde la ocurrencia de los hechos. Posteriormente fue presentado ante un juez, quien legalizó el procedimiento e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Este caso pone de manifiesto la gravedad de la violencia de género en Colombia y la importancia de una investigación minuciosa para esclarecer hechos que en principio pueden parecer naturales. La rápida intervención de las autoridades permitió determinar que no se trataba de una muerte por causas naturales, sino de un feminicidio. La comunidad y las instituciones deben estar atentas a señales de violencia intrafamiliar para prevenir tragedias como esta.

El presunto agresor intentó inicialmente ocultar su crimen bajo la apariencia de una emergencia médica, pero la labor forense y policial logró desenmascarar la verdad. La justicia está actuando para que el responsable responda ante la ley, mientras que la familia de la víctima busca justicia y reparación. Es fundamental reforzar las medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia y garantizar que los casos sean investigados con rigor y sensibilidad de género.

Este suceso ocurre en un contexto donde la violencia contra la mujer sigue siendo un problema social y de salud pública en el país, requiriendo políticas públicas más efectivas y una cultura de denuncia. La colaboración ciudadana y la capacitación de funcionarios son claves para detectar patrones de abuso y actuar oportunamente. La captura del sospechoso en otra ciudad evidencia la capacidad de la Policía Nacional para perseguir a los delincuentes más allá de los límites municipales.

Mientras el proceso judicial avanza, se espera que se aplique la máxima pena si se demuestra la culpabilidad, enviando un mensaje claro de que la violencia de género no quedará impune. Las autoridades hacen un llamado a la población a reportar cualquier sospecha de violencia doméstica para evitar más víctimas





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