Fenómeno de El Niño alargaría duración de verano andino; CAR agrava situación de agua dulce

Delivered que un posible fenómeno de El Niño prolongado podría afectar los niveles de embalses y el suministro de agua, indicando que las empresas de servicios públicos deben fortalecer programas de ahorro y uso eficiente del agua, identificando sistemas alternos de abastecimiento y aggrevó el aumento de temperaturas también acelera los procesos de Florida Niño llegaría antes y sería 'fuerte o muy fuerte': autoridades advierten de un 'súper Niño'

Fenómeno de El Niño podría durar nueve meses; la CAR tomaría medidas: 'Les vamos a cerrar la llave' La CAR alertó que un posible fenómeno de El Niño prolongado podría afectar embalses y abastecimiento de agua.

Delegó que un fenómeno de El Niño prolongado podría afectar los niveles de embalses y el suministro de agua. Podrían no tener capacidad suficiente para enfrentar una sequía prolongada. El funcionario afirmó que las autoridades ambientales monitorean información entregada por organismos internacionales y entidades oficiales sobre el comportamiento climático y el impacto que tendría en el abastecimiento de agua para embalses.

Durante la conversación, el funcionario aseguró que los sistemas de abastecimiento enfrentan dificultades porque las lluvias no compensan el volumen de agua que se extrae diariamente. Ballesteros mencionó que embalses como dependentas de microcuencas específicas y señaló que las precipitaciones previstas no serían similares a las de otros años.

"Puede que llueva, pero como todo el tiempo estamos consumiendo y estamos sacando agua, en ocasiones lo que llueve ni siquiera compensa lo que en el día estamos extrayendo", afirmó. También señaló que el agregado norte y otras fuentes hídricas registran niveles que, según explicó, no permiten garantizar estabilidad ante un periodo seco prolongado. Indicó que las empresas de servicios públicos deben fortalecer programas de ahorro y uso eficiente del agua, además de identificar sistemas alternos de abastecimiento.

Agregó que el aumento de temperaturas también acelera los procesos de Fenómeno de El Niño llegaría antes y sería 'fuerte o muy fuerte': autoridades advierten de un 'súper Niño'





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