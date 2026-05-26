Fenómeno de El Niño: experta advierte sobre los riesgos del sol extremo en la piel

La dermatóloga Slendy Torres advierte sobre los riesgos del sol extremo en la piel durante el Fenómeno de El Niño, uno de los fenómenos climáticos más intensos de los últimos años.

La dermatóloga Slendy Torres advierte sobre los riesgos del sol extremo en la piel durante el Fenómeno de El Niño, uno de los fenómenos climáticos más intensos de los últimos años.

El incremento sostenido de temperatura y radiación UV puede afectar directamente las células de la piel, produciendo fotoenvejecimiento, quemaduras, empeoramiento de lesiones ya establecidas, manchas y cáncer de piel. La especialista recomienda usar un protector solar de SPF mayor a 50 todos los días, con reaplicaciones cada 3 o 4 horas, incluso si se permanece en interiores.

Las principales alertas son el cambio en el color, forma o tamaño de un lunar, picazón o sangrado de una lesión cutánea, y heridas o llagas que no cicatrizan después de varias semanas. Ante cualquiera de estas señales, se debe consultar al dermatólogo de inmediato. La dermatóloga también alertó sobre las áreas del cuerpo que reciben mayor impacto de la radiación solar, como la cara, brazos, manos y piernas, y en personas con alopecias establecidas, también el cuero cabelludo.

Además, destacó que el calor intenso puede agravar enfermedades dermatológicas preexistentes como el melasma, la rosácea y la dermatitis, por lo que las personas con estos diagnósticos deben extremar precauciones durante el Fenómeno de El Niño





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