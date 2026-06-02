Fenalco adelanta el Día del Padre al 14 de junio por segunda vuelta presidencial

Fenalco propone celebrar el Día del Padre el 14 de junio, en lugar del 21, debido a la segunda vuelta presidencial. La iniciativa busca aprovechar el puente festivo y el inicio del Mundial de Fútbol para impulsar el comercio.

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios ( Fenalco ) ha decidido adelantar la celebración del Día del Padre en Colombia al domingo 14 de junio, en lugar del tradicional 21 de junio, debido a que esa fecha coincide con la segunda vuelta presidencial.

La Registraduría Nacional confirmó el 21 de junio como fecha electoral, lo que llevó al gremio a tomar esta determinación para evitar que el comercio pierda uno de los fines de semana más importantes del año. La iniciativa, denominada 'El Día del Padre rueda el 14', busca que las familias colombianas concentren sus compras y celebraciones en el puente festivo del 14 de junio, que cae en un fin de semana largo sin actividad electoral.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, explicó que 'el 21 de junio los colombianos estarán en las urnas para elegir presidente, y el comercio perdería uno de sus fines de semana más importantes del año. Por eso, hacemos un llamado a celebrar el Día del Padre el 14 de junio, en un ambiente de fútbol, familia y festividad'. Esta decisión fue respaldada por diversos sectores comerciales que anticipan un aumento significativo en las ventas durante ese fin de semana





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