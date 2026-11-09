Fenalco fija tope salarial 2027 en 9% ante debate con sindicatos

Fenalco propone un incremento del 9% para el salario mínimo 2027 basado en inflación y productividad, distanciado de la postura sindical del 38,5%.

La negociación para determinar el nuevo salario mínimo legal vigente en enero de 2027 ha iniciado con una postura clara por parte del sector empresarial colombiano. Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comercio ( Fenalco), estableció en sus primeras declaraciones que el incremento no debería exceder el 9% para el próximo año. Esta cifra se presenta como el techo máximo aceptable para el gremio de comerciantes, fundamentada en un retorno a criterios técnicos estrictos de cálculo económico.

Criterios técnicos de Fenalco para el cálculo salarial

Jaime Alberto Cabal defendió la necesidad de recuperar lo que denomina la "ortodoxia económica" en la definición del ingreso base de los trabajadores. Según su posición, la metodología de cálculo debe basarse exclusivamente en dos variables verificables: el comportamiento histórico de la inflación y la evolución real de la productividad de la economía nacional. El objetivo declarado es reconocer la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los empleados sin generar presiones inflacionarias adicionales que afecten negativamente a las empresas y al mercado laboral en su conjunto.

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El dirigente empresarial cuestionó explícitamente la inclusión del concepto de "salario vital" como parte de los criterios de análisis en negociaciones anteriores. Para Fenalco, esta variable se considera ajena a la fórmula técnica objetiva y considera que su incorporación desvirtúa el propósito de mantener la competitividad del sector privado. La propuesta se contrapone directamente al aumento del 23% aplicado el año anterior, un ajuste que el gremio considera excesivo y alejado de los indicadores macroeconómicos reales.

Divergencias con las centrales obreras y el Estado

La posición de Fenalco enfrenta una oposición significativa por parte de las centrales obreras, las cuales han planteado un incremento salarial del 38,5% para 2027. Esta distancia considerable entre la oferta empresarial del 9% y la demanda sindical del 38,5% anticipa una mesa de concertación compleja y con altas probabilidades de tensión. La discrepancia no se limita al porcentaje final, sino que abarca la filosofía misma detrás de la determinación del valor monetario del trabajo.

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Cabal también criticó el contexto político del ajuste anterior, calificándolo de irresponsable y populista debido a su cercanía con procesos electorales. Advierte que el país no debe ilusionarse con incrementos desvinculados de la realidad económica, señalando que el aumento de 2023 tuvo una motivación preelectoral que distorsionó los mercados. La discusión actual buscará reconciliar estas visiones opuestas en una única decisión oficial que rijan las nóminas a partir de enero de 2027.

Impacto en costos laborales y finanzas públicas

Las implicaciones de un salario mínimo elevado trascienden el ingreso mensual del trabajador y afectan directamente la estructura de costos operativos. Fenalco advierte que un incremento elevado encarece la contratación formal, obligando a las empresas a asumir mayores cargas por cada empleado. Esto incluye el encarecimiento de las prestaciones sociales, los aportes obligatorios a seguridad social y los parafiscales, componentes que dependen directamente del valor del salario mínimo.

El gremio señala que pequeñas y medianas empresas, especialmente en los sectores de comercio y servicios del Valle de Aburrá, verían comprometida su capacidad de generación de empleo. Además, el Estado nacional enfrenta mayores obligaciones financieras debido a que sus propios gastos y contratos están indexados a este ingreso base. La concertación salarial reunirá al Gobierno Nacional, representantes empresariales y sindicatos para definir un monto que equilibre el bienestar laboral con la sostenibilidad económica del país.