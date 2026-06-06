Fenalco respalda la fórmula presidencial De La Espriella-Restrepo y destaca coincidencias en defensa de la empresa privada

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), encabezó un acto en una panadería de Bogotá para anunciar el apoyo unánime del gremio a la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo. El dirigente gremial resaltó las coincidencias programáticas en materia de libertad de empresa, emprendimiento y fortalecimiento del sector productivo, al tiempo que criticó la gestión del gobierno actual en múltiples frentes. Restrepo agradeció el respaldo y comprometió medidas de apoyo a los pequeños comerciantes, reducción de cargas tributarias y eliminación del impuesto al patrimonio.

Desde una panadería en la ciudad de Bogotá, el presidente de Fenalco oficializó el respaldo del gremio a la fórmula presidencial de De La Espriella y Restrepo , al asegurar que existen coincidencias con la campaña en temas como la libertad de empresa.

Según explicó Cabal, la decisión fue respaldada de manera unánime por la junta directiva nacional y las juntas regionales de Fenalco.

"Nosotros contamos hoy con 19000 afiliados, 320000 tiendas y panaderías de barrio asociados. Hoy estamos en una de ellas precisamente, en la de don Germán, que además es miembro de la junta de Fenalco. , y que el país necesita urgentemente un cambio de rumbo y una nueva esperanza", afirmó Cabal.

El dirigente gremial aseguró que la decisión se tomó tras encontrar coincidencias con las propuestas de la campaña en temas como la defensa de la democracia, la libertad de empresa, el emprendimiento y el fortalecimiento del sector productivo. Ese país lo soñamos la mayoría, y nos merecemos un gobierno que interprete ese anhelo y esos principios .

Por esa razón hemos encontrado grandes coincidencias en la candidatura que lidera el doctor Abelardo De La Espriella y usted, vicepresidente, para que saquen adelante el país", señaló Cabal. Durante su intervención, el presidente de Fenalco también reiteró las críticas que el gremio ha formulado al Gobierno nacional, y afirmó que los comerciantes esperan una mayor articulación entre el Estado y el sector productivo.

"Hemos sido críticos del actual gobierno durante estos 4 años, y consideramos que el país lo está entregando, lamentablemente, totalmente desbarajustado y en caos. En todos los frentes de la vida nacional, frente de la salud, la educación, la seguridad, la pérdida del control de los territorios nacionales , la desmoralización de las fuerzas armadas, igualmente con crisis energética, con crisis en el gas, en los hidrocarburos, la minería, la construcción, la infraestructura, por donde lo miremos, inclusive hasta en las relaciones internacionales que no se han sabido manejar", agregó Cabal.

Por su parte, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella, agradeció el respaldo y aseguró que comparte con el gremio la defensa de la institucionalidad. El exministro destacó el papel de los tenderos, comerciantes y pequeños empresarios como motores de empleo y crecimiento económico.

"No existe ninguna posibilidad de que a Colombia le vaya bien si no apoya y respalda la iniciativa privada como la de don Germán. Y lo hace de frente, sin ambages, con compromiso. En eso nos diferenciamos de la patria miseria o de la patria de migajas de Cepeda y de Quilcué, porque ellos no apoyan la iniciativa privada.

Restrepo afirmó que en su eventual administración buscaría reducir cargas tributarias para los pequeños negocios, combatir fenómenos como la extorsión que afectan al comercio y simplificar trámites para los sectores productivos.

"Nosotros creemos firmemente en que es esto lo que hay que acompañar, desarrollar y apoyar en este país, y lo vamos a seguir haciendo. Y sabemos que el sector del comercio, que los tenderos de este país han sufrido mucho a lo largo de estos 3 años y medio, y que ellos quieren darle continuidad con otro gobierno Además, sostuvo que la iniciativa privada debe ocupar un papel central en la generación de oportunidades y desarrollo.

También el esfuerzo por eliminar el impuesto al patrimonio en general, porque la riqueza es la fuente de empleo , es la fuente de recaudo tributario, es la fuente del crecimiento", añadió el candidato a vicepresidente. El encuentro se realizó en la panadería Frontipan, del comerciante Germán Gutiérrez, quien también intervino para expresar su respaldo a la propuesta y manifestó su expectativa de que las medidas planteadas beneficien tanto a pequeños comerciantes como a las empresas de mayor tamaño..

Este proyecto tiene que beneficiar a tanto a los pequeños y fortalecer a la grande empresa para salir de todo lo que esté pasando", señaló





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