La Alianza por las Mujeres Rurales presentó propuestas para reducir brechas de género y fortalecer autonomía económica femenina rumbo a 2030.

La Alianza por las Mujeres Rurales presentó propuestas para reducir brechas de género y fortalecer autonomía económica femenina rumbo a 2030. La Feria de Flores 2026 ya tiene confirmados artistas para el Súper Concierto: Carin León , Silvestre Dangond y Grupo Niche encenderán Medellín.

La situación de las mujeres rurales continúa representando uno de los principales desafíos para el desarrollo del país. Aunque distintos programas de gobierno incorporan propuestas relacionadas con el desarrollo rural, aún persisten vacíos frente soluciones estructurales para la igualdad de género en materia de desarrollo.

La Alianza por las Mujeres Rurales, conformada por la Fundación Alpina, Fundación WWB, Fundación Aurelio Llano Posada y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizó una revisión de los programas de gobierno de candidatos y candidatas a la Presidencia y desarrolló un análisis a partir de cinco dimensiones clave para el bienestar y la autonomía de las mujeres rurales: capital natural, físico-productivo, humano, financiero y social, identificando oportunidades para fortalecer el cierre de brechas en acceso a tierra, infraestructura, salud, educación, inclusión financiera y Participación en la gobernanza.

La Alianza destaca la importancia de fortalecer las políticas de acceso y formalización de tierras para las mujeres rurales, avanzar en la implementación de la Ley 2462 de 2025 que actualiza la Ley 731 de 2002 y promover el reconocimiento de sus conocimientos y prácticas como un aporte estratégico para la sostenibilidad de los territorios. En materia de infraestructura y acceso a servicios básicos, el estudio desarrollado por la Alianza identificó desafíos relacionados con vías terciarias, transporte, energía, acceso al agua y conectividad, factores que impactan directamente las oportunidades económicas, la autonomía y la calidad de vida de las mujeres rurales.

La Alianza recomienda fortalecer estrategias de atención adaptadas a la ruralidad dispersa, mediante herramientas como telemedicina, educación flexible y brigadas itinerantes, incorporando enfoques de género que garanticen el acceso efectivo a servicios de salud y educación. La Alianza también destaca la importancia de desarrollar instrumentos de crédito adaptados a las condiciones de las mujeres rurales, incluyendo mecanismos colectivos y asociativos de respaldo financiero, así como incorporar metodologías que reconozcan y valoren el trabajo productivo y de cuidado no remunerado en los procesos de acceso a servicios financieros formales.

En esta línea, la Alianza destaca la importancia de fortalecer las medidas de protección para lideresas rurales, avanzar en la implementación de la Ley 2453 de 2025 sobre violencia contra las mujeres en política y consolidar mecanismos que promuevan su participación efectiva en las decisiones sobre sus territorios





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feria De Flores 2026 Carin León Silvestre Dangond Grupo Niche Mujeres Rurales Alianza Por Las Mujeres Rurales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Carin León y Silvestre Dangond encabezan el Súper Concierto Feria de Flores 2026Todo listo para el evento más importante de la Feria de las Flores de Medellín y los artistas confirmados en el Atanasio Girardot.

Read more »

Confirman fecha, lugar y artistas que estarán en el Súper Concierto Feria de Flores 2026El Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026 ya confirmó su cartel oficial. Vea los artistas que estarán en el evento y cuándo inicia la venta de bole...

Read more »

Conozca los artistas confirmados para el Súper Concierto de las Ferias de las Flores 2026Una gran variedad de géneros se tomaran el Estadio Atanasio Giradot, entérese de todos los detalles.

Read more »

Gran Feria de Vivienda de Bogotá 2026: requisitos y pasos para inscribirseLa Secretaría Distrital del Hábitat habilitó las inscripciones para la ‘Gran Feria de Vivienda Mi Casa en Bogotá 2026’, iniciativa que reunirá constructoras, bancos y cajas de compensación para facilitar el acceso a vivienda en la capital.

Read more »