La Feria de la Lectura de Barranquilla reúne a 400 personas diarias en eventos con David Lara, Anne Carson y Obeida Benavides, fusionando literatura, cine y música en la capital atlántica.

La Feria de la Lectura de Barranquilla se consolida como un epicentro cultural que moviliza a casi 400 asistentes por jornada, integrando arte, memoria y creatividad en un calendario denso de actividades. Este evento ha logrado capturar la atención de la comunidad al ofrecer un mosaico de talleres, conversaciones con figuras destacadas y presentaciones artísticas que definen el perfil literario y musical de la ciudad.

Oferta Cultural y Horarios de la Plaza Principal

La programación se extiende hasta las 4:00 p. m. en la Plaza principal, un espacio designado para el descubrimiento de propuestas emergentes, emprendimientos locales y música en formato físico. La dinámica del lugar fomenta el encuentro directo entre el público y las distintas expresiones culturales, permitiendo una experiencia inmersiva que trasciende la simple lectura para abarcar el emprendimiento y la producción audiovisual.

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Debates Académicos sobre Anne Carson y Gabo

La mesa de discusión con el periodista, investigador y académico David Lara Ramos en conversación con la comunicadora social y gestora cultural Martha Herrera Hdez. presenta 'Pensar en ruinas, escribir en verso: lecturas alrededor' de Anne Carson. Esta autora es reconocida como una de las mentes más brillantes y audaces de la literatura contemporánea, ofreciendo una perspectiva inclasificable.

Durante este diálogo, Daniela Torres y Karla Altamar exploran conceptos complejos como el deseo como distancia y la estética del fragmento. La sesión también aborda la relectura de los mitos antiguos y la conmovedora precisión del lenguaje de Carson, elementos clave para entender su impacto en la narrativa actual.

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Paralelamente, el evento analiza 'Cien años de Soledad: el tránsito de la pluma de Gabo a las pantallas de Netflix'. En esta mesa, la actriz Obeida Benavides, quien interpreta a Pilar Ternera en la serie de Netflix, y el historiador Javier Ortiz Cassiani, asesor de la segunda temporada, dialogan sobre los desafíos creativos de adaptar esta obra cumbre.

Cine Independiente y Sonidos del Caribe

A las 6:00 p. m., el Auditorio Mario Santo Domingo recibirá la ópera prima del director barranquillero Óscar Arias Díaz, quien conversará con Efraín Candanoza. Esta sesión íntima aborda los retos de producir cine independiente en Barranquilla, el ensamble entre un elenco de amplia trayectoria nacional y nuevos talentos, y el trabajo de un equipo integrado por jóvenes realizadores.

La diversidad musical también es central, con presentaciones que exploran la sabrosura de África en Colombia. Se invita al público a disfrutar en vivo de los temas musicales de una banda del Caribe colombiano que ha trascendido con éxito en las plataformas digitales, fusionando ritmos ancestrales de la diáspora con estéticas urbanas.

En la biblioteca de la Fundación Gladys Palmera de España, la sesión 'La memoria de los discos' de Jorge Rodríguez ofrece una propuesta sonora que conecta raíces y nuevas expresiones. La sesión musical y palabra, conducida por Martha Herrera Hdez., cerrará con la participación de una agrupación bullerenguera que se destaca en los festivales de la región por la calidad de su puesta en escena.