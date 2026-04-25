Feria Inmobiliaria Vanguardia: Un Impulso al Acceso a la Vivienda en Bucaramanga

La edición número 21 de la Feria Inmobiliaria Vanguardia en Bucaramanga ofrece una plataforma para conectar a compradores, constructoras y entidades financieras, impulsando la reactivación del sector y facilitando el acceso a la vivienda, incluyendo opciones de VIS y proyectos sostenibles.

La Feria Inmobiliaria Vanguardia regresa a Bucaramanga para su edición número 21, consolidándose como un evento crucial para el sector de la construcción y el acceso a la vivienda en la región.

Este encuentro anual reúne a las principales constructoras, instituciones financieras y aliados estratégicos, creando un espacio dinámico donde los potenciales compradores pueden encontrar información completa, explorar diversas opciones de financiamiento y descubrir proyectos inmobiliarios adaptados a sus necesidades y presupuestos. La realización de esta feria se produce en un contexto particularmente favorable para el sector, marcado por signos evidentes de reactivación económica y un renovado optimismo en el mercado.

Datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelan un aumento constante en el área autorizada para la construcción en los últimos periodos, lo que indica una mayor actividad y dinamismo en la industria de la edificación. Este crecimiento se ve impulsado, además, por la estabilización de las tasas de interés, lo que ha facilitado el acceso al crédito hipotecario y ha mejorado las condiciones para la adquisición de vivienda.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha destacado la importancia de la vivienda de interés social (VIS) como el principal motor del sector, representando más del 60% de las unidades vendidas en todo el país. Esta alta demanda de VIS se debe, en gran medida, a los programas de subsidios gubernamentales y a los mecanismos de financiación innovadores que facilitan el acceso a la vivienda para familias de ingresos medios y bajos.

La Feria Inmobiliaria Vanguardia ofrece una oportunidad única para comparar diferentes alternativas de vivienda en un solo lugar, permitiendo a los asistentes evaluar cuidadosamente las condiciones de crédito, los plazos de entrega y las características de cada proyecto. Esta capacidad de comparación informada es fundamental para tomar decisiones de compra inteligentes y seguras.

La oferta de proyectos abarca tanto viviendas de interés social como opciones no VIS, ampliando el abanico de posibilidades para aquellos que buscan adquirir una propiedad o realizar una inversión inmobiliaria. En esta edición, la feria cuenta con la participación de empresas líderes en el sector, incluyendo Inacar, Urbamares, Zabdi, Sumas, Segen FP, Constructora H. Valderrama, Ruitoca, Marval, ProinPark, Coinobras, Urbansa, Condominio Altos de Rosales, Drive Control, Mardel y Novalia.

Además, se suman importantes entidades financieras y aliados estratégicos como INVISBU, PriceSmart, Coasmedas y el Fondo Nacional del Ahorro, quienes ofrecerán soluciones de financiamiento personalizadas y asesoramiento experto. Las entidades financieras han fortalecido sus portafolios de productos, ofreciendo una amplia gama de alternativas de financiamiento, incluyendo créditos hipotecarios tradicionales, leasing habitacional y esquemas de ahorro programado.

El Fondo Nacional del Ahorro, en particular, destaca por ofrecer líneas de crédito que pueden financiar hasta el 100% del valor del inmueble en ciertos casos, eliminando una de las principales barreras de acceso a la vivienda: el pago inicial. Además de las opciones de financiamiento, la feria también pone de relieve la creciente importancia de la sostenibilidad en la construcción.

En Colombia, cada vez más proyectos inmobiliarios están obteniendo certificaciones como EDGE, que reconocen la eficiencia en el uso de recursos naturales como el agua y la energía. Esta tendencia refleja una demanda creciente por parte de los consumidores por soluciones habitacionales más respetuosas con el medio ambiente y que contribuyan a un futuro más sostenible.

La adopción de prácticas de construcción sostenible no solo beneficia al medio ambiente, sino que también puede generar ahorros a largo plazo para los propietarios en términos de costos de energía y agua. El verdadero valor de la Feria Inmobiliaria Vanguardia reside en su capacidad para empoderar a los ciudadanos, brindándoles la información y las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre la adquisición de una vivienda.

La interacción directa con los desarrolladores y las entidades financieras permite a los asistentes comprender a fondo los requisitos, los costos y los beneficios asociados con la compra de un inmueble. Los organizadores de la feria esperan recibir a más de 6.000 familias interesadas en adquirir vivienda, basándose en el éxito de las ediciones anteriores, donde se recibieron más de 10.000 visitantes y se concretaron numerosas ventas.

Este impacto positivo en el sector constructor regional demuestra la importancia de la feria como un catalizador del crecimiento económico y la generación de empleo. La Feria Inmobiliaria Vanguardia se llevará a cabo los días 25 y 26 de abril en Neomundo, Bucaramanga, en un horario de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. La entrada es gratuita y se permite el acceso con mascotas, creando un ambiente familiar y acogedor para todos los asistentes.

Este evento representa una oportunidad imperdible para explorar las últimas tendencias en el mercado inmobiliario, comparar opciones de financiamiento y dar el primer paso hacia la realización del sueño de tener una vivienda propia. La feria no solo es un espacio para la compra y venta de inmuebles, sino también un punto de encuentro para profesionales del sector, expertos en financiamiento y potenciales compradores, fomentando el diálogo y la colaboración para impulsar el desarrollo del mercado inmobiliario en la región





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