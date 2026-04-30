Feria MÍA celebra 15 años impulsando el emprendimiento y la familia en Santander

La Feria MÍA, una plataforma consolidada en Santander, abre sus puertas del 30 de abril al 3 de mayo en Neomundo, con más de 200 marcas y un homenaje al amor materno bajo el concepto 'Efecto mariposa'.

La Feria MÍA, un evento emblemático para Santander , celebra su decimoquinta edición del 30 de abril al 3 de mayo en el centro de convenciones Neomundo.

Este año, la feria se presenta bajo el inspirador concepto de “Efecto mariposa”, una metáfora poderosa que subraya la profunda influencia del amor materno y su asombrosa capacidad para generar transformaciones significativas en la vida de las personas y en la comunidad. La Feria MÍA no es simplemente un espacio comercial; es un homenaje vibrante a las madres, un reconocimiento a su rol fundamental en la sociedad y una celebración de la familia en su conjunto.

La organización ha diseñado cuidadosamente una amplia gama de actividades dirigidas a todas las edades, buscando crear un ambiente de alegría, aprendizaje y conexión para todos los asistentes. Más de 200 marcas provenientes de Bucaramanga y municipios aledaños se han congregado para presentar sus productos y servicios, abarcando una diversidad de sectores que incluyen moda, belleza, salud, calzado, marroquinería, gastronomía y entretenimiento. Esta amplia oferta garantiza que cada visitante encuentre algo que le interese y le inspire.

Para los emprendedores locales, la Feria MÍA representa una oportunidad invaluable para dar a conocer sus creaciones, conectar directamente con sus clientes y fortalecer sus negocios. En un contexto donde muchos emprendimientos no cuentan con un punto de venta físico, la feria se convierte en una vitrina estratégica que les permite alcanzar un público más amplio y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Las organizadoras, Pilar Heencher, María Angélica López y Tatiana Flórez, expresaron su optimismo con respecto a la asistencia a la feria, proyectando superar las 25.000 personas que asistieron a la edición anterior y alcanzar un nuevo récord de más de 27.000 visitantes. Este aumento en la afluencia de público no solo beneficiará a los emprendedores participantes, sino que también tendrá un impacto positivo en la economía regional.

La Feria MÍA se ha consolidado como un motor de desarrollo económico para Santander, dinamizando diversos sectores como el comercio, la gastronomía, la hotelería y los servicios logísticos. Además, la feria genera empleo directo e indirecto, tanto en las etapas de preparación como durante su realización, contribuyendo al bienestar de las familias de la región. La programación de la feria es rica y variada, ofreciendo algo para todos los gustos e intereses.

Los niños podrán disfrutar de talleres educativos y divertidos, mientras que los adultos podrán participar en charlas formativas sobre temas relevantes para el emprendimiento y el desarrollo personal. También habrá espacios dedicados al bienestar, donde los asistentes podrán relajarse y recargar energías, así como presentaciones en vivo de artistas locales que aportarán un toque de cultura y entretenimiento a la feria.

La Feria MÍA busca trascender la simple transacción comercial, promoviendo la participación activa de las familias y el aprendizaje continuo sobre el emprendimiento desde edades tempranas. Las organizadoras enfatizan que su objetivo no es solo invitar a comprar, sino a crear recuerdos inolvidables y fortalecer los lazos familiares.

Con una trayectoria de 15 años, la Feria MÍA se ha convertido en un punto de encuentro esencial entre marcas y consumidores, donde la cercanía y la interacción permiten valorar el trabajo de los emprendedores locales y apreciar la calidad de sus productos y servicios. La feria estará abierta al público de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. durante los cuatro días, ofreciendo una programación continua y emocionante.

Para obtener más información sobre la agenda completa y los detalles de las actividades, los interesados pueden visitar el sitio web www.feriamia.co o seguir la cuenta de Instagram @feriamiabga. La Feria MÍA es una oportunidad única para apoyar el talento local, disfrutar de un ambiente familiar y celebrar el amor materno





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