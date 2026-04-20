Feria Tu Casa 2026: La gran cita inmobiliaria que llega a Cartagena este fin de semana

Cartagena se prepara para la Feria Tu Casa 2026, un evento inmobiliario en el Caribe Plaza que reúne los mejores proyectos de vivienda, desde apartamentos modernos hasta lotes campestres y casas en Turbaco, destacando opciones de alta valorización y sostenibilidad.

La ciudad de Cartagena se prepara para recibir uno de los eventos más esperados por quienes sueñan con tener casa propia o realizar una inversión inmobiliaria estratégica. Del 24 al 26 de abril, el centro comercial Caribe Plaza, ubicado en el sector de Pie de La Popa, abrirá sus puertas para la Feria Tu Casa 2026 .

Durante tres días, desde las 11:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, los asistentes podrán explorar una oferta diversificada de proyectos de vivienda VIS y No VIS que se adaptan a todas las necesidades, presupuestos y visiones de futuro. Esta edición de la feria se consolida como el epicentro del sector constructor en la región, reuniendo las mejores propuestas de firmas con amplia trayectoria y proyectos de alta valorización en los sectores de mayor crecimiento urbano. La oferta abarca opciones para todos los gustos, desde modernos apartamentos en zonas estratégicas de Cartagena como La Castellana, Manga, Canapote y los alrededores de la Terminal de Transporte, hasta casas campestres en el prometedor municipio de Turbaco, los corregimientos cercanos como Pontezuela y la exclusiva isla Barú. Los precios son sumamente competitivos, con lotes campestres desde 89 millones de pesos, apartamentos desde 182 millones y casas amplias desde 192 millones 500 mil pesos. Entre los proyectos destacados se encuentra Bali, en Parque Heredia, una propuesta de la constructora Amarilo que ofrece comodidad y una infraestructura completa con piscinas, zonas infantiles y salones sociales, consolidándose como una opción ideal para familias jóvenes. Asimismo, en el sector de Turbaco, el proyecto Prado Verde Primavera ofrece una alternativa para quienes buscan desconectarse en medio de la naturaleza con casas de 140 metros cuadrados, complementadas con canchas múltiples, jacuzzis y senderos peatonales dentro de un conjunto cerrado de alta seguridad. Para aquellos interesados en el segmento de vivienda de interés social (VIS), proyectos como Acacias, desarrollado por Promotora Virente en el sector Laureles, brindan el entorno perfecto con financiación accesible y amplias zonas verdes, permitiendo que la calidad de vida y el ahorro vayan de la mano. Por su parte, la innovación arquitectónica se hace presente con el macroproyecto Carioca Condominio y su unidad Salvador de Bahía, que destaca por su diseño tipo claustro, certificación EDGE de sostenibilidad y versátiles apartamentos dúplex. Este desarrollo no solo busca la eficiencia energética, sino que integra áreas de coworking y cine bajo las estrellas, adaptándose a las nuevas formas de trabajo y recreación. La Feria Tu Casa 2026 es, sin duda, la plataforma definitiva para comparar, cotizar y dar ese paso importante hacia la compra de un inmueble, aprovechando la asesoría directa de los expertos en construcción y los beneficios financieros disponibles exclusivamente durante estos tres días de feria en el Caribe Plaza





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