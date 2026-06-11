Fernán Pérez Iriarte Clarifica su Intervención en Video sobre Recursos para Duplicar Votación

El líder Fernán Pérez Iriarte, en diálogo con Blu Radio, aclaró su intervención en un video en que un líder del corregimiento de Rocha aseguraba que la llegada de ‘recursos’ podría duplicar la votación en favor del candidato presidencial Iván Cepeda. Pérez Iriarte negó que su frase tuviera relación con la compra de votos y explicó que se refería a la falta de elementos logísticos y de recursos.

En diálogo con Blu Radio, el líder Fernán Pérez Iriarte , explicó el contexto de su frase y a qué se refería cuando habló de recursos para duplicar votación .

La difusión de un video en que un líder del corregimiento de Rocha, en zona rural de Arjona, Bolívar, asegura en una reunión de campaña en apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda que la llegada de ‘recursos’ podría duplicar la votación que obtuvo el candidato del Pacto Histórico en este corregimiento ha desatado una polémica. Se trata de Fernán Pérez Iriarte, quien además en el video señala que ‘hay que salir a sumar y a persuadir a la gente’.

Desde que nosotros llegamos a este proyecto, nos comprometimos a sacar la primera votación a nivel de los corregimientos en el país. No sé cómo están esos datos, pero la verdad vamos a darle duro.

Pienso que ahora, con los recursos que van a llegar, vamos a duplicar esfuerzos, vamos a poner los transportes necesarios (…) y también quiero dejar algo aquí muy técnico: dejémonos ya este tema de la ética, n osotros tenemos que pelear con las mismas armas que ellos pelearon y nos ganaron; hay que buscar las mismas armas, hay que salir a sumar a la gente, hay que persuadir a la gente, pero hay que brindarle algo a esa gente.

El video, en el que también aparecen el senador del Partido de la U, Antonio Correa, y el exalcalde de Cartagena, William Dau, ha generado todo tipo de comentarios, entre ellos los de quienes cuestionan si esto no evidencia una estrategia de compra de votos. (…); Pienso que para Rocha vamos a duplicar esa votación. Nos han dado un parte de confianza, ya nos están llamando, están diciendo que hay recursos y eso es muy importante.

En ningún momento se habló de compra de votos. Cuando yo hablé de persuadir y llevarle algo al posible votante, pues claro que en la política hay que persuadir. Si tú no hablás con una persona, nunca la vas a conquistar ni la vas a llevar a votar.

Hablándole desde la política al amor, eso es lo que es persuadir, y llevarle un transporte donde ellas puedan estar cómodas para trasladarse de un lado a otro, porque, entre otras cosas, el corregimiento donde yo voto, que se llama Rocha, es un corregimiento de clima duro, de clima inclemente, y con una población de edad bastante avanzada. Consultores MP, que está al frente de la defensa de Pérez Iriarte, indicó en un comunicado que rechaza cualquier acto de difamación e injuria.

Consultores MP rechaza categóricamente cualquier acto de difamación, injuria, calumnia o vulneración de derechos fundamentales y reafirma su compromiso con la defensa de la verdad, el debido proceso y las garantías constitucionales de nuestro representado





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