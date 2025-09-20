Fernando Batista analiza la derrota de Venezuela: 'Entramos en una locura'

El ex seleccionador de Venezuela, Fernando Batista, reflexiona sobre la derrota ante Colombia y la eliminación del Mundial, revelando detalles clave y autocrítica sobre el desempeño de su equipo.

Han transcurrido varios días desde la contundente victoria de Colombia por 6-3 sobre Venezuela , un encuentro disputado en la última jornada de las Eliminatorias . Este resultado, combinado con la sorpresiva victoria de Bolivia ante Brasil, sepultó las esperanzas de la 'vinotinto', dirigida entonces por Fernando Batista , de participar en el próximo Mundial .

Tras un periodo de reflexión y análisis de lo sucedido en Maturín, el ex-seleccionador venezolano compartió sus impresiones, dejando entrever un profundo análisis sobre lo acontecido en el terreno de juego y en el vestuario. Su mensaje, cargado de autocrítica y reflexión, ofrece una visión interna de los momentos cruciales que marcaron la eliminación de Venezuela.\En una entrevista con DSports, Batista reveló detalles inéditos de la jornada decisiva. “Cuando llegamos al vestuario, mi principal preocupación era evitar que los jugadores se enteraran del resultado del partido entre Bolivia y Brasil. Mi discurso, más que táctico, se enfocó en transmitir tranquilidad y calma, ya que aún quedaban 50 minutos de juego”, afirmó. El entrenador destacó cómo el gol de Colombia, que puso el marcador 3-2 a favor de los colombianos, desencadenó un efecto inesperado en su equipo. “Entramos en una locura”, admitió, “y eso los tranquilizó a ellos, sabiendo que jugábamos contra una selección que en ataque tiene un valor de 200 millones de euros”. Batista lamentó la falta de serenidad en momentos clave, factor determinante en la pérdida de la oportunidad de disputar el repechaje. “En general, hicimos una Eliminatoria buena, por eso llegamos con posibilidades a la última fecha”, agregó, resaltando el esfuerzo previo del equipo a lo largo del torneo.\Respecto al partido específico contra Colombia, Batista fue directo y autocrítico: “Fue un partido extraño. Comenzamos ganando, pero tuvimos 20 minutos de descontrol, y contra rivales de esa categoría, se paga caro”. Actualmente, la Federación Venezolana de Fútbol se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador, con la vista puesta en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030 y en la próxima Copa América. El análisis de Batista, lejos de ser un lamento, se perfila como una valiosa lección aprendida, un punto de partida para la reconstrucción y el fortalecimiento del fútbol venezolano. La experiencia, tanto en la victoria como en la derrota, se convierte en el principal activo para afrontar los retos futuros y aspirar a un mejor desempeño en las próximas competiciones internacionales. El proceso de renovación y la búsqueda de un nuevo liderazgo técnico son elementos fundamentales para alcanzar los objetivos trazados a largo plazo





