Fernando Castro, destacado director técnico, enfrenta un duro momento tras la muerte de su esposa

Fernando Castro, conocido como 'Pecoso', es un destacado director técnico oriundo de Manizales. Ha estado enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su esposa, Liliana Echeverri, el amor de su vida durante más de 25 años. La noticia de su fallecimiento ha sido confirmada por el Deportivo Cali y ha sido acompañada por mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales.

Fernando Castro , destacado director técnico oriundo de Manizales , enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. La esposa de 'Pecoso' Castro, Liliana Echeverri , falleció el viernes 15 de mayo de 2026.

El Deportivo Cali confirmó su fallecimiento y emitió un comunicado de condolencias. La noticia ha sido acompañada por mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales. Fernando 'Pecoso' Castro está retirado de la dirección técnica desde el 2019 y dedicó su tiempo a su familia.

Además, hubo un cambio de última hora en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026 y se advirtió dónde sí y dónde no puede hacerse procedimientos estéticos en Bogotá





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