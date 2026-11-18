El ciclista colombiano Fernando Gaviria evalúa su temporada en Caja Rural-Seguros RGA y apunta a igualar el récord de victorias de Nairo Quintana mientras prepara su calendario para 2027.

El ciclista colombiano Fernando Gaviria mantiene una proyección optimista y estratégica para los próximos años, enfocándose en recuperar la regularidad victoriosa y consolidar su legado dentro del deporte de elite. A sus 32 años, el velocista antioqueno se encuentra en una etapa crucial de su carrera donde la experiencia se combina con una renovada motivación mental y física para competir contra las nuevas figuras del ciclismo mundial.

Estrategia y fortaleza mental para 2027

La base de la resiliencia de Fernando Gaviria radica en su estructura psicológica, un aspecto destacado por su padre Hernando Gaviria, reconocido formador de talentos en el municipio de La Ceja. Hernando Gaviria ha señalado repetidamente que la mayor virtud de su hijo no es simplemente física, sino que reside en una mentalidad incansable donde la persistencia ante los obstáculos es fundamental para alcanzar los objetivos trazados.

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Esta fortaleza interior le ha permitido al corredor sobrevivir y adaptarse a la alta competencia de los equipos WorldTour desde 2015, integrando escuadras de primer nivel como Quick-Step, UAE Team Emirates y Movistar. La clave de su supervivencia en la élite ha sido la capacidad de no dejarse vencer por las altibajos naturales de una carrera profesional que exige una consistencia extraordinaria año tras año.

Alineación con Caja Rural-Seguros RGA

En la actualidad, Fernando Gaviria compite para el equipo español Caja Rural-Seguros RGA, una formación de categoría UCI ProTeam que ha sido descrita por el ciclista como un entorno que devuelve paz y confianza al deportista. La dinámica laboral en esta escuadra se diferencia significativamente de las estructuras tradicionales debido al alto nivel de comunicación abierta entre los directivos y el corredor.

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Gaviria valora enormemente la posibilidad de participar activamente en las decisiones relativas a su calendario deportivo, un factor determinante para gestionar su energía y preparación. La confianza mutua y el trato familiar que recibe en su actual equipo le brindan la tranquilidad necesaria para afrontar una temporada donde el objetivo es mejorar la regularidad y volver a levantar los brazos en la cima del podio en llegadas masivas.

Proyección histórica y rendimiento reciente

Con un historial de 52 victorias profesionales, Fernando Gaviria persigue un hito histórico que lo acerca a la leyenda del ciclismo nacional Nairo Quintana. El velocista está a solo una victoria de igualar a Nairo Quintana como el ciclista colombiano con más triunfos en competencias profesionales, un incentivo poderoso que alimenta su dedicación diaria y su enfoque en los entrenamientos exigentes.

Durante el año 2026, aunque no logró concretar ninguna victoria, estuvo cerca de celebrarla en varias competencias y disputó los esprints con los especialistas más destacados del momento. Su participación en el Tour de Francia, donde regresó después de dos años de ausencia, dejó señales positivas en la undécima etapa con llegada a Nevers, donde finalizó entre los diez primeros antes de una caída que afectó su continuidad y la de su equipo debido a bajas posteriores.

Objetivos deportivos y retorno local

Para el año 2027, una de las metas principales de Fernando Gaviria y el equipo Caja Rural es obtener una invitación para competir en una gran vuelta, con el Tour de Francia como objetivo prioritario. La planificación actual busca optimizar las oportunidades en las llegadas masivas y gestionar mejor las bajas durante las carreras, aprovechando la fortaleza del equipo para los esprints.

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Adicionalmente, Gaviria espera participar en el Tour Colombia, que regresará a las carreteras de Antioquia en enero próximo tras tres años de ausencia. Como ganador de cuatro etapas en esta prueba, el corredor considera un privilegio competir en casa frente a su familia y amigos, y valora el esfuerzo del Gobierno Nacional, Departamental y la Alcaldía de Medellín para traer el evento, lo cual también sirve para inspirar a los jóvenes que inician su camino en el ciclismo.