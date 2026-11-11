Fernando Sanz analiza los valores del Real Madrid y la era de Mourinho

Fernando Sanz, exjugador del Real Madrid, explica los valores del club y valora el inicio de José Mourinho como director técnico.

El Real Madrid Club de Fútbol, con más de 650 millones de seguidores en el mundo, fue el centro de una entrevista con el exjugador Fernando Sanz. La conversación, realizada por EL COLOMBIANO en el marco de la presentación del duelo de las leyendas de España y Colombia, abordó los valores del club y el momento actual del equipo bajo la dirección de José Mourinho.

Sanz, que ganó la Liga de Campeones con el cuadro blanco en 1998, explicó qué significa el madridismo y por qué la exigencia forma parte de la identidad de la institución. Según el exjugador, la presión dentro y fuera del terreno de juego obliga a mantener el honor merengue en cada temporada.

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Los valores históricos que definen al Real Madrid

Fernando Sanz sostuvo que los valores del Real Madrid son los mismos desde la fundación del club en 1902. Para el exfutbolista, esa continuidad de 124 años de historia explica por qué la institución mantiene su carácter a pesar del paso de numerosos futbolistas, dirigentes y presidentes.

El exjugador recordó una frase del argentino Alfredo Di Stéfano que, a su juicio, resume la filosofía del club: no hay mejor jugador que todos juntos. Sanz la consideró una síntesis del espíritu colectivo que, según su visión, se mantiene firme desde el primer día.

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Sanz también citó a Santiago Bernabéu, considerado por el exjugador como el mejor presidente en la historia del Real Madrid. Según la cita reproducida por Sanz, la camiseta del club puede ensuciarse de barro, de sudor e incluso de sangre, pero nunca de vergüenza.

La exigencia diaria y el peso de las derrotas

La exigencia es, según Fernando Sanz, la razón por la que el Real Madrid se convierte en el club más importante de su territorio o a nivel mundial. El exdefensor explicó que esa presión forma parte del ADN del equipo y se traduce en no relajarse y pensar siempre en ganar.

Sanz señaló que el aprendizaje más profundo llega en las derrotas, mientras que las victorias resultan más sencillas de asimilar para cualquiera. Añadió que, desde los dirigentes hasta el plantel, todos conocen el peso de vestir la camiseta blanca, aunque la gloria que ofrece el club no tiene igual en el fútbol.

El exjugador también explicó por qué el tiempo de celebración es limitado en un club de esta magnitud. Según su relato, la exigencia no permite festejar mucho tiempo una victoria, porque al día siguiente el entorno vuelve a reclamar resultados.

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Como ejemplo, Sanz recordó la celebración de la séptima Copa de Europa, obtenida después de 32 años sin conseguir el título. Durante esa fiesta, según indicó, la afición ya pedía la octava corona.

José Mourinho y el inicio del nuevo proyecto

Fernando Sanz se mostró satisfecho con el rendimiento del nuevo Real Madrid dirigido por José Mourinho, aunque dejó claro que los títulos son lo más importante y que todavía no se han conseguido. Para el exjugador, el cambio en el equipo es evidente, aunque la evaluación final depende de los resultados.

Sanz identificó el partido en Roma, ganado 4-3 por el Real Madrid ante la AS Roma en la Liga de Campeones, como el punto de inflexión del nuevo ciclo. Según explicó, en ese encuentro se realizaron varios cambios de piezas, entre ellos Valverde en el lateral, Tchouaméni y Bernardo formando pareja en el centro y Diomande en la banda izquierda.

El exjugador concluyó que el equipo está haciendo las cosas mejor, aunque todavía no ha ganado nada. Sanz fijó como referencia de la evaluación final el mes de mayo de 2027, cuando, según sus palabras, se harán las notas finales de la temporada.